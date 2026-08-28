Se derrumbó parte de una ruta por un aluvión de tierra en Chubut

Un aluvión de agua y lodo destruyó por completo un sector de la Ruta Provincial 71, en Chubut, y provocó un profundo socavón que atraviesa todo el ancho de la calzada.

El derrumbe ocurrió este miércoles cerca de las 20 y esto obligó a disponer el corte total del tránsito en uno de los caminos que conecta la Ruta Nacional 40 con Trevelin, en el tramo comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes, en inmediaciones del río Arrayanes y el lago Futalaufquen.

El desprendimiento afectó la totalidad de la calzada de ripio y, debido a sus dimensiones, dificultó el ingreso de maquinaria pesada para comenzar con las tareas de reparación.

La interrupción fue dispuesta por la intendencia del Parque Nacional y comunicada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut. Según explicó el subsecretario Eduardo Pérez, el derrumbe se produjo como consecuencia de "la cantidad de agua que se deslizó de la cordillera hacia la ruta".

El funcionario también señaló que la ladera afectada se encontraba particularmente vulnerable después de los incendios registrados durante este año.

A pesar de la magnitud del daño, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni poblaciones aisladas. Para garantizar la circulación alternativa, se habilitaron desvíos por Cholila y por las portadas norte y centro del Parque Nacional. Mientras tanto, personal técnico trabaja en el lugar para evaluar el estado de la ruta y determinar el alcance de las obras necesarias.

Desde la intendencia del área protegida solicitaron a los conductores respetar las indicaciones de los controles y no intentar atravesar el sector afectado.

El corte continuará vigente para todo tipo de vehículos debido al riesgo que representa la zona comprometida y a la posibilidad de nuevos desprendimientos mientras persistan las condiciones adversas.

De acuerdo con las primeras estimaciones, la reconstrucción de la calzada podría demandar entre cinco días y una semana. Sin embargo, el plazo dependerá directamente de la evolución del clima en la cordillera. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias intensas para la zona y el pronóstico para Trevelin anticipa lluvias y nevadas durante los próximos días.

En paralelo, las autoridades informaron sobre otro desprendimiento menor de piedras en Rada Tilly, en el sector de Punta Norte. En ese caso, las rocas terminaron deslizándose hacia el mar y no provocaron daños ni interrupciones. En la Ruta 71, en cambio, los trabajos de reparación comenzarán de manera urgente una vez que las condiciones meteorológicas permitan estabilizar el terreno.