Se extiende el fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires: ¿Dónde habrá feriado el viernes 9 de octubre?

Un fin de semana extralargo de cuatro días comenzará antes de lo previsto para los habitantes de un municipio de la Provincia de Buenos Aires.

Una disposición local estableció un nuevo feriado para el viernes 9 de octubre, que permitirá extender el descanso previsto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera, parte del AMBA tendrá una jornada adicional sin actividad, con impacto en escuelas, dependencias públicas y entidades bancarias.

El asueto permitirá que miles de vecinos disfruten de un fin de semana extralargo de cuatro días.

¿Dónde será feriado el viernes 9 de octubre?

El asueto tendrá lugar en el partido de Escobar, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El motivo del feriado está relacionado con el 67° aniversario de la creación del distrito, que se conmemora originalmente el jueves 8 de octubre.

Sin embargo, este año las autoridades resolvieron trasladar las celebraciones y la jornada no laborable al viernes 9, permitiendo que la fecha quede unida al fin de semana y al descanso nacional previsto para el lunes siguiente.

Durante esa jornada permanecerán cerradas las dependencias municipales y tampoco habrá clases en las escuelas públicas y privadas del partido.

Asimismo, la normativa provincial contempla el día no laborable para la Administración Pública y las sucursales del Banco Provincia alcanzadas por la disposición. Para la industria, el comercio y otras actividades, la adhesión será optativa.

En cambio, continuarán funcionando las guardias sanitarias de 24 horas en los centros correspondientes. La recolección de residuos y ramas también mantendrá su cronograma habitual.

El viernes 9 de octubre no habrá clases en las escuelas públicas y privadas del partido de Escobar.

De esta manera, quienes vivan o trabajen en el municipio bonaerense, tendrán libre el viernes 9 de octubre, al que se sumarán el sábado 10 y domingo 11.

Finalmente, el lunes 12 de octubre será feriado nacional, completando cuatro jornadas consecutivas de descanso antes del regreso a las actividades el martes.