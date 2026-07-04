Por Jimena GolenderEl desplome del consumo de carne impuls\u00f3 en el \u00faltimo a\u00f1o las ventas de pollo y cerdo como una alternativa econ\u00f3mica para sumar prote\u00ednas a la mesa familiar. Sin embargo, a medida que avanza el ajuste sobre los hogares, caen las compras de pechuga o costillas de cerdo y se incrementan las de alitas de pollo, paleta y pata de cerdo. As\u00ed lo confirm\u00f3 un relevamiento del Diario Cr\u00f3nica en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Seg\u00fan la C\u00e1mara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Rep\u00fablica Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna se ubica en 44,7 kilos per c\u00e1pita anuales, cifra que representa uno de los registros m\u00e1s bajos de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. Desde el sector, se\u00f1alan que la merma se debe a la brecha entre la evoluci\u00f3n de los salarios y la inflaci\u00f3n.Ante este escenario, el consumidor vir\u00f3 hacia el pollo y el cerdo, mientras que las carnicer\u00edas adaptaron su oferta para reducir la ca\u00edda en las ventas. Entre los cortes m\u00e1s populares, se destacaban las costillas o el costillar de cerdo y la pechuga. Sin embargo, la presi\u00f3n sobre el bolsillo de los trabajadores incentiv\u00f3 el consumo de otras opciones que integran la escala m\u00e1s baja de precios.Las patitas de cerdo se ofrecen por kilo en las carnicer\u00edas del AMBA.El rabo y la pata de cerdo pasaron de ser un descarte a convertirse en un capitalizador de ventas ante la crisis. Lo mismo ocurri\u00f3 con la paleta ovina y las alitas de pollo. Las carnicer\u00edas ofrecen estos cortes a trav\u00e9s combos atractivos de 2, 3 y hasta 5 kilos, buscando una mayor accesibilidad para las familias.El pollo como principal sustituto De acuerdo con un relevamiento del Centro de Empresas Procesadoras Av\u00edcolas (CEPA), el consumo de carne aviar se estabiliz\u00f3 en 47,5 kilos por habitante al a\u00f1o, superando a la carne vacuna como la prote\u00edna m\u00e1s elegida en el pa\u00eds. El informe destaca que, si bien la venta de pollo entero y pechuga se mantiene regular, las ventas minoristas de trozados econ\u00f3micos (alitas y carcasa para caldo) creci\u00f3 un 18% interanual. El famoso "huesito para sopa" es una pieza remanente del proceso de deshuesado de la pechuga, conserva un porcentaje m\u00ednimo de tejido muscular y cart\u00edlago, y se utiliza tambi\u00e9n como base para los guisos. Meses atr\u00e1s, los carniceros lo regalaban, ahora, lo venden en cantidad.Asimismo, el bife de muslo se posicion\u00f3 como la alternativa econ\u00f3mica a la cl\u00e1sica milanesa de pechuga o de nalga vacuna. Al poseer una mayor proporci\u00f3n de grasa que la pechuga, el muslo se consigue a un precio inferior. Por \u00faltimo, los menudos como el h\u00edgado y el coraz\u00f3n de pollo tambi\u00e9n sumaron clientes en las carnicer\u00edas de barrio. Los precios de estas piezas var\u00edan seg\u00fan la zona y el canal de venta. De acuerdo a un relevamiento de este medio, en una reconocida carnicer\u00eda de CABA se consiguen 3 kilos de pata muslo por $13.000 pesos, mientras que en las cadenas de supermercados el kilo cuesta $9.999. En tanto, en los comercios barriales del conurbano se puede conseguir 5 kilos de pata muslo por $12.900 con pago en efectivo.La diferencia de precios en las ofertas de pata muslo. (Fuente: Diario Cr\u00f3nica)Paleta, rabo y pata de cerdo, los m\u00e1s demandados\r\nEn el sector porcino, el fen\u00f3meno se replica. La Asociaci\u00f3n Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) inform\u00f3 que el consumo dom\u00e9stico se desplaz\u00f3 hacia los cortes del cuarto delantero y las menudencias, cuyos costos de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n son inferiores a los del cuarto posterior (jam\u00f3n) o las piezas m\u00e1s demandadas en el rubro gastron\u00f3mico como la bondiola y el solomillo.\r\nSeg\u00fan datos de la organizaci\u00f3n, el consumo de carne de cerdo alcanz\u00f3 los 17,2 kilos per c\u00e1pita anuales y las ventas de paleta y subproductos (patitas y rabo) registr\u00f3 un alza del 14% en carnicer\u00edas y supermercados. La paleta de cerdo se posicion\u00f3 como el corte magro m\u00e1s econ\u00f3mico para sustituir a la carne picada vacuna o a las piezas utilizadas para milanesas. Los carniceros se encargan de dehuesar minuciosamente cada corte para ofrecerlo procesado, logrando un precio por kilo que llega a representar un 50% menos en comparaci\u00f3n con la bola de lomo o la cuadrada de vaca. El pechito de cerdo, espec\u00edficamente el extremo del cart\u00edlago costal y la falda porcina, tambi\u00e9n se sumaron a las ofertas plurikilo. Este corte con capas de grasa, ideal para cocciones prolongadas, permite por su bajo costo ofrecerlo en promociones de volumen orientadas al abastecimiento semanal de los hogares familiares. Estos cortes se venden en bloques de 2 a 3 kilos para maximizar el rendimiento. En el Mercado Central de Buenos Aires, el kilo de paleta de cerdo se ofrece esta semana a $4.500, valor que se reduce un 20% al pagar con Cuenta DNI. La misma pieza cuesta $6.999 en una reconocida cadena de supermercados, mientras que en las carnicer\u00edas del conurbano la opci\u00f3n m\u00e1s econ\u00f3mica es el kilo de pata de cerdo a un precio de $3.500.\r\n