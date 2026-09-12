Se recalentó la interna entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli

La guerra entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli, dos pesos pesados de la televisión argentina, está más picante que nunca. Tras el paso del exconductor de "Showmatch" por un popular streaming, el padre de Morena y Rocío opinó sobre su desempeño y encendió la polémica.

Todo empezó cuando Tinelli visitó a Nicolás Occhiato en su canal. Rial no quedó conforme con la participación del bolivarense ni con el lugar que ocupa actualmente en los medios. El tema fue analizado por el equipo de El Run Run del Espectáculo de Crónica.

"Él está intentando buscar su camino. Le está costando. No es lo mismo", lanzó en aquella oportunidad. Ante esto, el presentador le respondió con ironía desde su perfil de X (ex-Twitter): "¡Gracias, Jorge! ¡Es un honor!".

Luego, el histórico exconductor de "Intrusos" volvió a referirse al tema en el programa de streaming que tiene con Viviana Canosa y expresó: "Me pareció desorientado, tratando de buscar un lugar en el medio... Y él, como siempre, se victimiza".

Y prosiguió: "Mete un tweet y dice 'Gracias Jorgito'. A mí me rompe las pelotas que me trate de 'Jorgito', ¿quién sos, bolu...? Tenemos la misma edad, Marcelito".

Rial explicó de dónde viene su enojo con Tinelli





Más allá del reciente cruce por su regreso al streaming, Rial aprovechó para repasar algunos momentos que marcaron su relación con el conductor. Entre ellos, recordó su llegada a la televisión y una situación que ocurrió mientras se recuperaba de un infarto.

"Siempre me jodió esa cosa de Tinelli: es el tipo que más aprieta en la televisión argentina. Cualquiera puede contar una anécdota de cuando tenías una información de él, llamaba directamente arriba. No se podía hablar de Marcelo Tinelli", sostuvo.

El periodista también recordó cuando fue él quien lo acercó al canal de streaming donde trabaja actualmente. Según relató, lo recibió en su casa, hablaron sobre el programa que podía hacer y hasta le mostró algunos videos.

La guerra entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli, más vigente que nunca.

"Yo lo que no le voy a perdonar nunca... Yo soy el que lo trae a Carnaval, me junto con él, le dije más o menos qué programa tenía que hacer, le mostré algunos videos. Vino, entró a este canal y nos meó a todos", indicó, y contó además que él tuvo que cambiar de horario para la llegada del exconductor de "Showmatch".

Pero el recuerdo que más molestia le genera está relacionado con un momento personal, relacionado con su hija Morena Rial.

"¿Sabés dónde viene mi calentura y él lo sabe porque se lo dije? Cuando yo tengo el infarto de 8 minutos muerto, surge un quilombo como siempre con mi hija Morena y la llevan a América tres días seguidos...", explicó Rial.

Y expuso: "Yo estaba recuperándome, no podía hablar... ¿Y quién era gerente de programación en ese momento en América? La Tinelli. A quien yo creí, no digo que éramos amigos, pero somos colegas contemporáneos... No le voy a perdonar nunca eso".

El análisis del equipo de El Run Run del Espectáculo





El cruce fue analizado en El Run Run del Espectáculo, por Crónica, donde Fernando Piaggio y Lío Pecoraro junto a los panelistas repasaron las declaraciones de Rial y las diferencias que mantiene con Tinelli.

"Se puso bravo Rial, abriendo el paraguas y cae la lluvia por todos lados", dijo Piaggio, uno de los conductores del ciclo. Por su parte, Pecoraro manifestó: "No me sorprende nada de toda esta historia, chicos, es más de lo mismo".

Una de las panelistas fue más allá y apuntó directamente contra Rial al analizar sus dichos sobre el conductor. "Para mí siempre le tuvo envidia a Tinelli. Vos fíjate las palabras que usa: que está desorientado, que se victimiza... ¿Por qué lo respetó una persona como Rial con un programa de chismes si le pedía que no dijera algo?", sostuvo.

Lucía Miranda, otra de las panelistas, puso el foco en la relación entre ambos y en el episodio que Rial recordó durante su relato. "Yo siento que hay códigos... Hay que ponerse en el lugar de padre, yo siento que tendría que haberlo cuidado un poco porque son colegas. Tinelli tendría que haber cuidado más el tema", manifestó.