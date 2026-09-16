Se suma a la AUH: de cuánto es la Tarjeta Alimentar en octubre y cuál será el total a cobrar

En octubre 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento, y a ese monto se le sumará la Tarjeta Alimentar, que en muchos casos incrementa el total a cobrar.

La suba será del 1,7%, en línea con la inflación de agosto que informó el INDEC. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente para las prestaciones del organismo previsional.

La actualización también alcanzará a jubilados y pensionados, además de otros beneficiarios que reciben prestaciones de la ANSES.

AUH: cuánto se cobra en octubre de 2026

Además de la AUH, la actualización alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE) y a las asignaciones familiares del sistema SUAF.

En el caso de la Asignación por Hijo, el nuevo valor bruto será de $156.650 por hijo. Sin embargo, la ANSES paga mensualmente el 80% y retiene el 20% restante.

Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por eso, el monto mensual que se percibirá en octubre será aproximadamente:

AUH por hijo: $125.320 .

. AUE: $125.320 .

. AUH por hijo con discapacidad: $408.051,20.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre

La Prestación Alimentar, a diferencia de la AUH, no tiene una actualización automática vinculada a la inflación. Para octubre, se mantienen los valores vigentes, según la información disponible.

Los montos quedan de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Titulares de AUE: $72.250.

El pago se acredita de forma automática junto con la prestación correspondiente, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para acceder al beneficio.

La ANSES paga la Tarjeta Alimentar en octubre 2026, que se suma a la AUH con aumento del 1,7% (Imagen ilustrativa).

Cuánto se cobra en total con la AUH y la Tarjeta Alimentar

Al sumar ambos conceptos, una familia puede conocer cuánto recibirá efectivamente durante octubre. Los ejemplos, según la cantidad de hijos, son:

Familia con un hijo

AUH: $125.320.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total: $197.570.

Familia con dos hijos

AUH: $250.640.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Total: $363.939.

Familia con tres hijos

AUH: $375.960.

Tarjeta Alimentar: $149.425.

Total: $525.385.

Estos montos corresponden a la AUH y la Tarjeta Alimentar.

En determinados casos, el grupo familiar también puede acceder a otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual en octubre tendrá un valor de $59.086 por cada niño o persona gestante alcanzada.