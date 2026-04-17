Se termina el "calorcito": ¿Cuándo vuelven las lluvias y el frío al AMBA?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este sábado 18 de abril presentará pleno sol y una temperatura máxima de 27 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La jornada iniciará con una mínima de 16 grados durante la madrugada, para luego pasar de un cielo mayormente nublado a algo nublado hacia la tarde.

Un cambio en la dirección de los vientos modificará el escenario meteorológico para el domingo 19, momento en el cual la inestabilidad volverá a dominar la región. Los especialistas prevén el desarrollo de chaparrones durante toda la jornada, manejando una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%, junto a una mínima de 18 grados.

El inicio de la próxima semana laboral mantendrá las condiciones adversas, dado que el lunes 20 presentará tormentas aisladas desde las primeras horas del día. Los registros oficiales marcan una máxima de 23 grados, mientras que el viento soplará con ráfagas intensas que alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h.

El clima para este fin de semana y el inicio de la próxima semana.

El avance del frente frío en Capital Federal y el GBA

Hacia el martes 21, un frente frío ingresará a la zona metropolitana, provocando un descenso marcado en la temperatura mínima, la cual tocará los 13 grados. La máxima de este día apenas trepará hasta los 19 grados, garantizando un ambiente mucho más fresco para los vecinos que deben salir temprano de sus hogares.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de todo el martes, otorgando un respiro definitivo tras el paso consecutivo de las nubes cargadas de agua. Este recambio de masa de aire resultará fundamental para desplazar la elevada humedad que afectó al AMBA durante los días previos.

Para el miércoles 22, el ingreso de aire seco frenará completamente el nivel de humedad residual, regalando un día de sol pleno, pero con un ambiente rigurosamente otoñal. El frío matutino se hará sentir con apenas 12 grados de mínima, exigiendo mayor abrigo, mientras que la marca térmica superior se ubicará en torno a los 20 grados.

Cómo estará el clima según el Servicio Meteorológico Nacional.

Consecuencias de la ciclogénesis y cierre de semana

La inestabilidad reciente responde en parte a los remanentes de una ciclogénesis que afectó a diferentes zonas del país con fuertes temporales sostenidos. Este fenómeno meteorológico generó alerta por la enorme cantidad de agua caída en un período de tiempo muy corto, provocando severas complicaciones logísticas.

En varios sectores provinciales, los acumulados de precipitación superaron rápidamente la barrera de los 100 milímetros, saturando la capacidad de absorción de forma inmediata. Esta situación derivó en anegamientos en diversos caminos rurales y expuso la fragilidad de la infraestructura bonaerense ante tormentas severas.

Dicha acumulación hídrica generó fuertes demoras en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes experimentaron serias dificultades para circular con normalidad hacia sus trabajos. El alivio real llegará finalmente hacia la segunda mitad de la semana, cuando el mal tiempo ceda de manera definitiva.

El pronóstico oficial del organismo anticipa que el jueves 23 la atmósfera presentará un clima totalmente seco y estable para los habitantes porteños y bonaerenses. La jornada transcurrirá con nubosidad variable y una temperatura máxima que se posicionará en los 21 grados, marcando una estabilización del tiempo.