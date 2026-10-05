¿Se traslada el feriado del 12 de octubre? La confirmación oficial sobre el próximo fin de semana largo

El calendario de octubre tendrá una de sus fechas más esperadas. Se trata del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año genera especial atención por su ubicación en el calendario.

La fecha cae lunes 12 de octubre, por lo que no será necesario realizar modificaciones para conformar un descanso extendido.

De esta manera, quienes puedan disfrutar del descanso tendrán por delante tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre (feriado nacional).

Qué establece la ley sobre esta fecha





El régimen de días no laborables está contemplado por la Ley 27.399, que establece cuáles son las fechas trasladables y cómo deben modificarse cuando coinciden con determinados días de la semana.

En este caso, al coincidir con un lunes, la fecha mantiene su ubicación original dentro del calendario.

La confirmación también permite que distintos sectores puedan organizar con anticipación sus actividades, especialmente aquellos vinculados con el turismo y las economías regionales.

¿Qué decidió el Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre?

Qué se conmemora el 12 de octubre





La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que con el paso del tiempo comenzó a ser abordado desde diferentes perspectivas históricas y culturales.

Su denominación también atravesó modificaciones importantes. En 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, había sido establecida como "Día de la Raza".

Décadas después, el nombre fue cambiado oficialmente mediante el Decreto 1584/10, que estableció la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Por qué cambió la denominación





La modificación buscó dejar atrás una mirada vinculada exclusivamente con la conquista y avanzar hacia una perspectiva centrada en el diálogo intercultural, la reflexión histórica y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

El cambio también incorporó una mirada más amplia sobre la diversidad cultural y sobre las consecuencias históricas de la llegada europea al continente.

La controversia por el nombre





En los últimos tiempos, volvió a instalarse el debate por la utilización de la expresión tradicional "Día de la Raza" en algunos canales y materiales vinculados al Gobierno.

La situación reabrió la discusión sobre la manera en que el Estado presenta esta fecha y sobre la denominación que oficialmente rige desde 2010.

La controversia no modifica la fecha establecida en el calendario, pero sí vuelve a poner en discusión su significado histórico y cultural.

Cómo queda el descanso





Con la fecha ubicada el lunes 12 de octubre, el esquema queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: primera jornada del descanso.

primera jornada del descanso. Domingo 11 de octubre: segunda jornada.

segunda jornada. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.





Un respiro necesario





El calendario ofrece tres días consecutivos de descanso, una oportunidad que suele ser aprovechada para realizar viajes cortos y actividades turísticas.

La fecha vuelve a combinar una pausa dentro del calendario con una discusión histórica que continúa vigente, especialmente alrededor de su denominación y del significado que adquirió con el paso de los años.