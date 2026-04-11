¿Se viene el agua? El pronóstico para el "finde" y el adelanto de la próxima semana en Buenos Aires

Este fin de semana en Buenos Aires tendrá "de todo" en cuestiones del clima. Tras una semana de mañanas frescas, el sábado 11 de abril arrancó con condiciones ideales para disfrutar al aire libre.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy la temperatura máxima alcanzará los 23 grados. Sin embargo, no hay que confiarse demasiado con los planes nocturnos, ya que la nubosidad irá en aumento hacia el final de la tarde.

Tal como lo indica el pronóstico, se espera un desmejoramiento con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 10% y el 40%. De todas formas, no se proyectan tormentas severas.

Clima en Buenos Aires: ¿Cómo terminará el sábado y qué esperar para el domingo?





Además de las posibles lluvias, habrá un descenso térmico que dejará la temperatura en torno a los 18 grados antes de la medianoche. La humedad empieza a ganar terreno.

Para el domingo 12 de abril, el panorama cambia radicalmente. La jornada comenzará con un cielo algo nublado y una mínima de 17 grados, pero con el correr de las horas el sol volverá a ganar fuerza.

Se prevé una máxima de 25 grados, consolidando una tarde de domingo ideal. Lo más destacado será el viento, que rotará levemente pero mantendrá el ambiente agradable, sin rastro de las lluvias que habrán pasado durante la madrugada.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Cómo arranca la próxima semana: días de sol y temperaturas constantes





El lunes 13 de abril tendrá una mínima de 17 grados y una máxima que volverá a tocar los 24. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin ninguna amenaza de lluvia, lo que permitirá arrancar la rutina laboral con un clima muy amigable y templado.

Para el martes 14 y miércoles 15 se espera una amplitud térmica que irá desde los 18 grados de mínima hasta los 24 de máxima. La nubosidad será variable, alternando momentos de sol pleno con cielos algo más cubiertos por la tarde.

Hacia el cierre de la semana, el jueves 16 presentará un leve descenso en la temperatura mínima, que se ubicará en los 16 grados, aunque la máxima se mantendrá firme en los 24.

Finalmente, el viernes 17 se perfila como el día más cálido, con un sol radiante que llevará el termómetro hasta los 25 grados. Se esperan vientos leves del noreste y condiciones óptimas para planificar el próximo descanso.