¡Se viene el diluvio! Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires y qué pasa con la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de inestabilidad para Buenos Aires, con lluvias y tormentas que podrían provocar un verdadero diluvio en algunos sectores. El fenómeno también alcanza a otras provincias, donde rigen alertas meteorológicas por las condiciones previstas.

Según el pronóstico, se espera que este frente afecte principalmente al centro y norte del territorio argentino, con lluvias persistentes, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. Además, el cambio de las condiciones meteorológicas traerá una variación en las temperaturas durante los próximos días.

¿Cuándo se viene el diluvio a Buenos Aires y cómo seguirá el pronóstico para los próximos días?





El domingo 20 será la jornada más inestable en Buenos Aires. Durante las primeras horas del día el cielo estará parcialmente nublado, pero las condiciones comenzarán a desmejorar con el correr de la jornada. Las lluvias y tormentas llegarán hacia la tarde y se mantendrán durante la noche, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará entre el 40% y el 70% y podrían convertirse en diluvio.

La tormenta también estará acompañada por actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora. A pesar de este escenario, el domingo todavía tendrá temperaturas elevadas: la máxima llegará a los 25 grados, antes de que el ingreso del frente provoque un cambio marcado en las condiciones.

¿Cuándo se viene el diluvio a Buenos Aires y cómo seguirá el pronóstico para los próximos días?

El descenso térmico se sentirá con fuerza desde el lunes, con la llegada de la primavera. Para ese día se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 12, con bastante nubosidad y una jornada ventosa que mantendrá las ráfagas como protagonistas. Así, el martes llegará el tramo más fresco de la semana, con apenas 7 grados de mínima y 13 de máxima, aunque ya sin lluvias previstas.

Después de ese descenso, el tiempo comenzará a cambiar nuevamente. El miércoles la temperatura empezará a recuperarse y llegará hasta los 17 grados, mientras que el jueves se producirá un salto importante, con una máxima de 24. El cielo seguirá con nubosidad, pero no se esperan nuevas precipitaciones en esos días.

El calor volverá a ganar protagonismo hacia el final de la semana. El viernes la máxima alcanzará los 27 grados, con una mínima de 14, y el sábado continuará el ambiente templado, con temperaturas de entre 16 y 24 grados.

¿Qué otras provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas?





La alerta por tormentas alcanza a distintos sectores del centro y norte del país, entre ellos el norte de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y el este de Río Negro.

Para el sur de Santa Fe, el este de Córdoba y el sur de Entre Ríos rige una alerta naranja, con tormentas fuertes, algunas localmente severas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El SMN estima acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser mayores de manera puntual.

En este marco, también rige una alerta naranja por lluvias para Santa Cruz y una advertencia de menor intensidad para Chubut. En esta última provincia se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada, además de ráfagas, granizo ocasional y lluvias intensas de corta duración.

En cuanto al viento, rige una alerta amarilla para San Juan, gran parte de Mendoza, el sur de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut. En las zonas cordilleranas se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, mientras que en las áreas bajas del sur mendocino alcanzarían entre 35 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 75 km/h.

¿Qué otras provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas?

Además, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda en sectores de Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde las ráfagas podrían superar los 70 km/h y provocar reducción de visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y aire muy seco.

Las nevadas también forman parte del panorama meteorológico, con alertas amarillas para distintos sectores de la zona cordillerana, desde La Rioja hasta Santa Cruz. Allí se prevén acumulados de entre 30 y 50 centímetros, mientras que en las áreas bajo alerta naranja podrían alcanzar entre 50 y 90 centímetros, con la mayor intensidad prevista para la madrugada del domingo.