Se viene el feriado del 12 de octubre y así queda el fin de semana largo

El feriado 12 de octubre ya es oficial: el próximo lunes se conmemora el Día de la Raza en toda la Argentina.

Fin de semana largo de octubre: cuántos días son y cuándo arranca

El descanso comienza el sábado 10 de octubre y termina el lunes 12, día del asueto nacional.

Sábado 10 de octubre: arranca el fin de semana largo.

arranca el fin de semana largo. Domingo 11 de octubre: día de descanso habitual.

día de descanso habitual. Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día de la Raza.

Es el único feriado de octubre que figura en el calendario nacional de 2026.

Por qué se conmemora el Día de la Raza

La fecha recuerda el primer contacto entre los europeos de la expedición de Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América.

Ese encuentro ocurrió en la isla de Guanahani, hoy parte del archipiélago de las Bahamas.

El presidente Hipólito Yrigoyen firmó el decreto que instauró el feriado nacional el 4 de octubre de 1917.

Con esa decisión, la fecha quedó asociada al comienzo de la exploración del nuevo continente por parte de los europeos.

Cristóbal Colón y su expedición llegaron a Guanahani, un hecho que se recuerda cada 12 de octubre por el Día de la Raza.

Cómo se paga el feriado del 12 de octubre

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical.

Por eso, quien trabaje el lunes 12 debe cobrar el doble que en un día hábil regular.

El mecanismo busca garantizar el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores que fija la legislación.

Los próximos feriados de 2026

Después del 12 de octubre, quedan cinco fechas en el calendario de lo que resta del año:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11).

Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Inmaculada Concepción de María (inamovible). Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

El decreto 1103/2026, con la firma de Javier Milei, declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Además, habrá feriado el martes 10 de noviembre en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Con el asueto del 12 de octubre confirmado, el próximo descanso llegará el lunes 9 de noviembre, con la visita del Papa.