¿Se viene la lluvia? Así estará el clima este domingo 15 de marzo en Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 15 de marzo. De acuerdo a los datos del organismo, se espera una jornada mayormente agradable, con nubosidad variable, temperaturas elevadas y sin lluvias previstas para el cierre del fin de semana.

En ese sentido, el informe meteorológico señala que el día estará marcado por un ambiente cálido e incluso algo caluroso durante la tarde, acompañado por vientos leves provenientes del sector norte que favorecerán el ascenso de la temperatura.

No obstante, el panorama del clima podría cambiar en las próximas horas, ya que el SMN advierte que las lluvias y tormentas podrían comenzar a desarrollarse a partir del inicio de la semana.

Cómo estará el clima este domingo en la Ciudad de Buenos Aires

Para la mañana del domingo se espera un cielo algo nublado, aunque con presencia de sol durante varios momentos del día. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 23 grados, con un ambiente templado desde las primeras horas.

El viento soplará leve desde el sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica 0% de probabilidad de lluvia, por lo que no se esperan chaparrones ni tormentas en el inicio del día.

El SMN anticipa que este domingo no habrá probabilidades de lluvias, por lo que la jornada trascurrirá con ambiente agradable y caluroso.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. El cielo seguirá con nubosidad variable y la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 32 grados, convirtiendo a este domingo en el día más caluroso de la semana.

El calor se hará sentir especialmente durante las primeras horas de la tarde, aunque las probabilidades de lluvia continuarán en 0%, por lo que no hay pronóstico de tormentas ni precipitaciones aisladas en ese período.

Hacia la noche, el panorama cambiará levemente con la aparición de más nubosidad, dando lugar a un cielo parcialmente nublado. La temperatura descenderá de forma moderada, ubicándose cerca de los 25 grados, por lo que el ambiente continuará siendo templado.

Pronóstico para el inicio de semana: ¿Cuándo llegan las lluvias y tormentas?

El panorama meteorológico podría cambiar a partir del lunes 16 de marzo, cuando comenzarán a aumentar las probabilidades de precipitaciones en el AMBA.

Según el pronóstico extendido del SMN, el lunes presentará una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 29 grados. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde las condiciones tenderán a mejorar levemente con baja probabilidad de lluvias.

La inestabilidad llegaría a partir del lunes al mediodía y se mantendrá durante todo el martes.

Sin embargo, las tormentas podrían intensificarse hacia la noche o la madrugada del martes, cuando el tiempo volvería a desmejorar.

Para el martes 17 de marzo, el organismo anticipa una jornada más inestable. La temperatura mínima rondará los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que se ubican entre 10% y 40%. En tanto, hacia la tarde y la noche el pronóstico indica tormentas más fuertes, con probabilidades de lluvia que aumentan hasta 40% y 70%.







