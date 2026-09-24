Se viene la "TATORMEN" a Buenos Aires: el buen tiempo tiene fecha de vencimiento y vuelven las lluvias

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para dejar atrás los días de buen tiempo y darle paso nuevamente a la lluvia. El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones y ya hay fecha para el regreso de las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el buen clima seguirá este jueves, con una temperatura máxima de 23 grados. La jornada también tendrá un buen cierre el viernes, cuando el termómetro trepará hasta los 25 grados.

La situación empezará a cambiar durante el fin de semana. Primero llegará un descenso leve de las temperaturas y luego aumentará la inestabilidad, con viento y la vuelta de las lluvias a la región.

El pronóstico para las próximas horas

Este jueves arrancó con el cielo "algo nublado", una mínima de 12 grados y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, las nubes serán más aisladas y la temperatura llegará a los 23 grados. El viento se mantendrá dentro de parámetros similares.

Por la noche, el termómetro bajará hasta los 17 grados, mientras que el viento continuará soplando del noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Será una jornada con condiciones tranquilas en el AMBA.

El viernes 25 de septiembre seguirá la tendencia de buen tiempo. La madrugada se presentará despejada, con 14 grados y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana, la temperatura subirá hasta los 17 grados y el viento aumentará levemente, con una rotación hacia el oeste y velocidades de hasta 31 km/h.

La tarde tendrá algo de nubosidad y será el momento más cálido de la semana, con una máxima de 25 grados. Hacia la noche, el viento irá perdiendo intensidad, rotará al sudeste y quedará entre 7 y 12 km/h, mientras que la temperatura rondará los 19 grados.

Clima en Buenos Aires para este jueves 24 y el viernes 25 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El fin de semana será inestable y traerá nuevamente las lluvias a Buenos Aires

El sábado 26 empezará a notarse el cambio de tiempo. Si bien todavía no se esperan lluvias, la temperatura bajará un poco, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22. Además, el viento rotará al este y podría alcanzar ráfagas de hasta 45 km/h durante la tarde.

El domingo 27 llegará con un panorama bastante más movido. El viento del este seguirá siendo protagonista, con ráfagas de entre 40 y 45 km/h, mientras que desde la tarde podría aparecer la inestabilidad, con algunos chaparrones o tormentas aisladas.

El pronóstico indica que las lluvias podrían volver el domingo a Buenos Aires, en forma de "chaparrones" o tormentas (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

También será un día más fresco, con temperaturas de entre 12 y 17 grados. La inestabilidad podría extenderse durante el lunes y parte del martes, con algunas lluvias aisladas y un cambio en la dirección del viento, que pasará del este al sur.

Después de estos días, se espera un nuevo descenso de las temperaturas hacia mediados de la próxima semana. Es decir, el buen tiempo todavía tendrá algunos días más, pero ya empieza a asomar el cambio de escenario.