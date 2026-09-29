Se viene un fin de semana largo en octubre: ¿Cuándo será y qué feriados quedan en 2026?

Con la llegada de octubre, muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para organizar una escapada, disfrutar de unos días de descanso o simplemente aprovechar una pausa en la rutina laboral.

De hecho, la buena noticia del mes es que el próximo feriado nacional permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Además, el calendario oficial de 2026 todavía contempla otras fechas que permitirán extender las jornadas no laborables antes de diciembre.

El calendario de 2026 contempla otras oportunidades de descanso en noviembre y diciembre, incluida una de cuatro jornadas consecutivas.

¿Cuándo es el próximo feriado de octubre 2026 y por qué habrá un fin de semana largo?

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno nacional, el próximo feriado será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Como la fecha coincide con el inicio de la semana, no será necesario trasladarla y permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso.

De esta manera, se puede confirmar que el fin de semana largo quedará conformado por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La actividad habitual se retomará el martes 13, salvo en aquellos sectores que cuenten con regímenes laborales particulares.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural invita a reconocer y valorar la historia, las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios de Argentina.

¿Cuántos feriados quedan en Argentina antes de terminar 2026?

Después del descanso de octubre, el calendario todavía contempla otras fechas importantes.

En total, quedan cuatro feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos, contando desde el 12 de octubre hasta fin de año.

Las jornadas pendientes son las siguientes: