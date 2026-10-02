Se viene un verano más fresco por "El Niño": el SMN prevé temperaturas moderadas y lluvias intensas

La influencia del fenómeno climático "El Niño" podría modificar las temperaturas del verano en Argentina y generar valores no tan extremos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El dato surge del pronóstico climático trimestral difundido por el organismo para el período comprendido entre octubre y diciembre.

El informe también contempla un escenario de lluvias superiores a las habituales en distintas regiones y temperaturas que podrían apartarse de los registros esperados para esta etapa del año.

Menos días de calor intenso durante el verano

El pronóstico del SMN plantea un escenario con menor amplitud térmica media y menos posibilidades de que se repitan con frecuencia jornadas de temperaturas máximas muy elevadas.

Esta tendencia se notaría especialmente en la zona central y el noreste argentino, aunque no significa que desaparezcan los días de calor ni que pueda descartarse una ola de calor puntual.

El informe indica que el NOA podría registrar más calor en los próximos tres meses (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Al tratarse de una previsión trimestral, el informe permite conocer tendencias generales, pero no anticipar episodios específicos de pocos días, como una ola de calor o una irrupción de frío.

Las lluvias serán clave para definir las temperaturas

La cantidad de precipitaciones tendrá un papel importante en el comportamiento térmico, ya que las jornadas con más nubosidad y lluvias suelen limitar el ascenso de las temperaturas máximas.

En las regiones donde se espera una mayor presencia de lluvias, el calor podría sentirse con menor intensidad y las temperaturas máximas tenderían a quedar por debajo de los valores habituales.

Por efecto del fenómeno "El Niño", algunas provincias podrían tener lluvias superiores a las habituales, mientras que otras menos calor (Archivo).

El escenario más lluvioso se concentra principalmente en el centro del país y el este, con sectores de la Mesopotamia, la región pampeana y parte de Cuyo entre las áreas alcanzadas.

Entre las zonas donde podrían registrarse precipitaciones superiores a las normales aparecen:

El Litoral.

Córdoba y el oeste de Santa Fe.

El centro-sur de Cuyo.

La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

El noreste de la Patagonia.

En otros sectores, el SMN prevé lluvias dentro de los valores habituales o por encima de ellos, como parte del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste de la Patagonia.

¿Dónde podría hacer más calor?

El panorama cambia hacia el noroeste del país, donde se esperan menos precipitaciones y, en consecuencia, una mayor amplitud térmica y máximas más elevadas.

El NOA aparece como la principal zona con temperaturas superiores a las normales, mientras que también se prevén registros por encima del promedio en el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta y Santiago del Estero.

En el sudoeste de la Patagonia también podrían darse temperaturas superiores a las habituales, de acuerdo con la perspectiva climática del SMN.

En términos generales, el pronóstico muestra una relación entre las lluvias y las temperaturas, con mayor presencia de precipitaciones asociada a máximas más moderadas y sectores secos con mayor amplitud térmica.