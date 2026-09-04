Se vienen temperaturas heladas en Buenos Aires: ¿Cuándo será el momento más frío del fin de semana?

El frío se hará sentir con fuerza este fin de semana en Buenos Aires, con un marcado descenso de las temperaturas y mañanas gélidas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima podría ubicarse en torno a los dos grados.

Este viernes 4 de septiembre empezó fresco en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, aunque el termómetro subirá durante el día y la máxima llegará a los 19 grados. No obstante, el panorama cambiará por completo durante el sábado y el domingo.

Según especialistas, el descenso de las temperaturas está relacionado con el avance de un frente frío de origen antártico, que provocará un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas y podría dejar heladas y hasta nevadas en algunas zonas, un fenómeno poco habitual para septiembre.

Para cuándo se espera el momento más frío del fin de semana

El sábado será frío, pero las temperaturas todavía estarán lejos del piso que alcanzarán al día siguiente. La jornada comenzará con 10 grados durante la madrugada y cielo algo nublado. No se esperan lluvias y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el termómetro bajará hasta los 7 grados, mientras que el cielo continuará algo nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%, aunque el viento aumentará su intensidad y llegará a entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, la temperatura tendrá un leve repunte y alcanzará una máxima de 14 grados. El cielo estará parcialmente nublado y existe apenas una baja posibilidad de lluvias, de entre 0% y 10%. El viento del sur será uno de los protagonistas, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Ya durante la noche, el frío volverá a intensificarse y la temperatura rondará los 8 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado, sin lluvias previstas, mientras que el viento perderá fuerza y se ubicará entre 13 y 22 km/h.

Domingo 6 de septiembre, el día más frío

El domingo será, sin dudas, el día más frío del fin de semana. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento soplará del sudeste, aunque no se esperan precipitaciones.

El momento de mayor frío llegará durante la madrugada y la primera parte de la mañana, cuando la temperatura descienda hasta apenas 2 grados. Además, el viento del sudeste tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h, por lo que la sensación térmica podría ser todavía más baja.

Pronóstico para Buenos Aires para el domingo 6 de septiembre, el día más frío de la semana (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Durante la tarde habrá un pequeño alivio, aunque el ambiente seguirá muy frío: la máxima apenas alcanzará los 12 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y la posibilidad de lluvias será baja, de entre 0% y 10%.

Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas bajas y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Temperaturas bajo cero en algunas zonas

El pronóstico del sitio especializado Meteored anticipa un escenario de mucho frío para distintos puntos del Gran Buenos Aires, donde las marcas podrían acercarse a los 0 grados o incluso quedar por debajo.

Con estas condiciones, el frío se sentirá todavía más durante las primeras horas del domingo, especialmente en las zonas más alejadas de los centros urbanos, como Coronel Brandsen, por ejemplo.

¿Por qué hará tanto frío en Buenos Aires este fin de semana?

La llegada de un frente frío de origen antártico será la principal responsable del fuerte descenso de las temperaturas. Esta masa de aire avanzará desde el sur y provocará jornadas con marcas térmicas muy bajas y una sensación térmica todavía menor por efecto del viento.

En el sur de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, el viento podría superar los 50 km/h en ráfagas, lo que reforzará la sensación de frío. A medida que el aire antártico avance sobre territorio bonaerense, también aumentará la inestabilidad.

Vuelve el frío polar a Buenos Aires, con una temperatura mínima de hasta dos grados.

Esto podría generar lluvias y chaparrones aislados, que avanzarán de sur a norte. Algunos de ellos incluso podrían contener graupel, pequeñas bolitas de hielo que se forman dentro de determinadas nubes.

En Buenos Aires, el ingreso de aire frío podría favorecer la formación de nubarrones y dejar alguna lluvia o chaparrón aislado y muy puntual durante la tarde del sábado.

De todas formas, no se trata de un fenómeno bajo alerta. El principal protagonista será el frío intenso, que se sentirá aún más por la acción del viento y alcanzará su punto más fuerte durante la madrugada y la mañana del domingo.