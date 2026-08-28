Seis pingüinos pudieron regresar al mar tras ser rescatados de redes de pesca

Luego de una rehabilitación que duró aproximadamente dos meses, seis especies de pingüinos pudieron regresar al mar: se trata de cuatro ejemplares de pingüino magallánico y otros dos de pingüinos saltarines.

Se trata del segundo grupo de estos animales que fueron reinsertados en el mar por la Fundación Mundo Marino en 2026 luego de haber retirado a otras 15 especies durante el mes de abril.

Los pingüinos magallánicos fueron captados por una red artesanal de pesca perteneciente a un grupo de pescadores, que dieron aviso a las autoridades al darse cuenta de la presencia de estas aves.

Se trata de cuatro ejemplares de pingüino magallánico y dos pinguinos saltarines.

Entre fines de junio y mediados de julio ingresaron a la Fundación Mundo Marino "en condiciones relativamente buenas" aunque presentaban algunas heridas superficiales y desde allí comenzó su rehabilitación.

Por su parte, los ejemplares de pingüinos saltarines presentaban la mitad de sus cuerpos empetrolados, signos de desnutrición y deshidratación. Ambos tuvieron que someterse a un tratamiento completo para su recuperación.

Cómo es el procedimiento para desempetrolar a los pingüinos

Los pingüinos que presenten manchas de petróleo en su cuerpo deberán atravesar un proceso de hidratación, aislamiento preventivo e hidratación para estabilizarlos clínicamente antes de proceder al lavado del pelaje.

Tras este procedimiento, los especialistas a cargo deberán llevar a cabo el lavado y el enjuague de los animales para retirar todo el petróleo y luego controlar que la recuperación sea la adecuada.

El biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, Sergio Rodríguez Heredia, advirtió que estos animales corren un alto riesgo de intoxicarse cuando intentan limpiarse mediante el acicalamiento.



