Seis pingüinos pudieron regresar al mar tras ser rescatados de redes de pesca
Se trata del segundo grupo de pingüinos que son liberados en el transcurso de 2026 tras una serie de cuidados exhaustivos.
Luego de una rehabilitación que duró aproximadamente dos meses, seis especies de pingüinos pudieron regresar al mar: se trata de cuatro ejemplares de pingüino magallánico y otros dos de pingüinos saltarines.
Se trata del segundo grupo de estos animales que fueron reinsertados en el mar por la Fundación Mundo Marino en 2026 luego de haber retirado a otras 15 especies durante el mes de abril.
Los pingüinos magallánicos fueron captados por una red artesanal de pesca perteneciente a un grupo de pescadores, que dieron aviso a las autoridades al darse cuenta de la presencia de estas aves.
Entre fines de junio y mediados de julio ingresaron a la Fundación Mundo Marino "en condiciones relativamente buenas" aunque presentaban algunas heridas superficiales y desde allí comenzó su rehabilitación.
Por su parte, los ejemplares de pingüinos saltarines presentaban la mitad de sus cuerpos empetrolados, signos de desnutrición y deshidratación. Ambos tuvieron que someterse a un tratamiento completo para su recuperación.
Cómo es el procedimiento para desempetrolar a los pingüinos
Los pingüinos que presenten manchas de petróleo en su cuerpo deberán atravesar un proceso de hidratación, aislamiento preventivo e hidratación para estabilizarlos clínicamente antes de proceder al lavado del pelaje.
Tras este procedimiento, los especialistas a cargo deberán llevar a cabo el lavado y el enjuague de los animales para retirar todo el petróleo y luego controlar que la recuperación sea la adecuada.
El biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, Sergio Rodríguez Heredia, advirtió que estos animales corren un alto riesgo de intoxicarse cuando intentan limpiarse mediante el acicalamiento.