Así funcionará el transporte durante el fin de semana largo de Semana Santa

En la Semana Santa habrá modificaciones en el tránsito de las principales ciudades del país y los horarios de los servicios del transporte públicos.

De esta manera, se apunta a garantizar una circulación ordenada y una adecuada respuesta ante cualquier eventualidad durante el fin de semana largo.

El fin de semana largo llega con cambios en distintos servicios y actividades.

Transporte y movilidad con frecuencias especiales

Los colectivos funcionarán el jueves con cronograma de sábado, mientras que el viernes operarán con frecuencia de feriado, similar a la de un domingo.

Los servicios ferroviarios funcionarán con horarios especiales durante el fin de semana largo. Las líneas del área metropolitana, operadas por Trenes Argentinos, circularán con cronograma de feriado o domingo, lo que implica una reducción en la frecuencia habitual.

En tanto, el subte mantendrá su servicio ambos días, aunque el viernes circulará con horario dominical. Estas modificaciones buscan adaptarse a la menor demanda propia de los feriados.

Por su parte, el sistema Ecobici no estará disponible durante todo el fin de semana largo, por lo que se recomienda planificar alternativas de traslado.

Se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados de cada transporte antes de viajar.

Cambios en el estacionamiento

El esquema de tránsito también contempla modificaciones importantes en el estacionamiento. Tanto el jueves como el viernes estará permitido estacionar en avenidas, con excepción de arterias principales como 9 de Julio, Perito Moreno, General Paz, Leopoldo Lugones y Paseo Colón.

Cabe mencionar que, el jueves, el estacionamiento medido funcionará con normalidad. En cambio, el viernes no se aplicará este sistema por tratarse de un feriado.

Además, se autorizará estacionar junto a la acera derecha en calles donde habitualmente está prohibido en el horario de 7 a 21, lo que ampliará las opciones para quienes circulen en vehículo particular.

Habrá cambios en las normas de estacionamiento durante los días festivos.





Recolección de residuos y funcionamiento general

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante todo el fin de semana largo, asegurando la continuidad de una de las prestaciones esenciales.

En paralelo, las autoridades recomiendan a los vecinos informarse sobre los cambios en cada servicio y planificar sus actividades con anticipación, teniendo en cuenta el esquema especial vigente.

Servicios y atención al público

En cuanto a la actividad administrativa, permanecerán cerradas las sedes comunales, la Agencia de Recaudación, el Registro de Licencias de Conducir y la Dirección General de Infracciones.

No obstante, se mantendrán operativas las guardias sanitarias, con el objetivo de garantizar la atención médica ante cualquier emergencia durante los días festivos.