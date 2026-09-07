Septiembre arrancó helado: alerta por temperaturas extremas en Buenos Aires y otras provincias

Septiembre suele empezar a despertar expectativas por la llegada de jornadas más templadas, pero este año el abrigo todavía está lejos de volver al placard.

En varias ciudades del país, la mañana comenzó con registros dignos del invierno e incluso con valores bajo cero, una postal llamativa para esta altura del calendario.

Así, el termómetro se convirtió en protagonista de un comienzo de mes mucho más frío de lo esperado. El escenario coincide con una advertencia vigente por condiciones capaces de afectar la salud.

Las bajas temperaturas continúan dominando las mañanas de septiembre y obligan a mantener el abrigo a pocas semanas de la primavera.

Alerta amarilla por temperaturas extremas: qué provincias están afectadas





Una nueva irrupción de aire frío dejó registros particularmente bajos y provocó la activación de una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío en diferentes puntos del territorio nacional.

En el norte del país, el nivel amarillo comprende el este de Jujuy, gran parte de Misiones (a excepción del extremo norte) y el norte de Corrientes.

Más hacia el centro, las bajas temperaturas ponen bajo advertencia una amplia franja de Entre Ríos, que abarca desde el centro hasta el sur provincial.

La situación climática también alcanza a Buenos Aires, donde el área señalada por el organismo se concentra principalmente en el centro del territorio bonaerense, mientras quedan afuera las zonas ubicadas más al norte y al sur.

El SMN mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas extremas a sectores de Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

Se consideran temperaturas extremas aquellas en las que los valores máximos y mínimos se ubican por debajo de los registros habituales para una determinada región y época del año.

Es decir, el carácter extremo no depende únicamente de que el termómetro marque pocos grados, sino de cuánto se alejan esas marcas de las condiciones esperadas para cada zona durante esta etapa del calendario.

Ante este escenario, el nivel amarillo implica posibles efectos leves a moderados sobre la salud y requiere prestar especial atención a los sectores más vulnerables. Entre los grupos de riesgo se encuentran niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

La imagen satelital del SMN permite observar las condiciones meteorológicas sobre Argentina durante una jornada marcada por las bajas temperaturas.

Septiembre arrancó con temperaturas impensadas para esta época





El frío dejó registros llamativos para septiembre, incluso cuando la mañana ya estaba avanzada. Según el ranking publicado por el SMN a las 10, Tandil registraba apenas 4,5 grados, mientras que Coronel Suárez alcanzaba los 4,7 grados. En otros puntos bonaerenses, Azul marcaba 5,8 grados y Mar del Plata, 6,1 grados.

Las marcas eran todavía más bajas en otras regiones de Argentina. Esquel registraba -2,1 grados, Malargüe llegaba a -0,5 grados y Chapelco permanecía en -0,2 grados. Maquinchao, en tanto, apenas superaba el punto de congelación con 0,6 grados.

Los valores muestran la intensidad que todavía pueden alcanzar los ingresos de aire frío durante septiembre. El comienzo de un nuevo mes y la proximidad de la primavera no implican un aumento inmediato y sostenido de las temperaturas, por lo que todavía pueden producirse jornadas con características plenamente invernales.

El ranking del SMN mostró registros bajo cero y valores llamativamente bajos en varias ciudades durante la mañana del 7 de septiembre.

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