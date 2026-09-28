Servicio de trenes interrumpido: cuáles son los ramales afectados y el cambio que llega en octubre

Una importante línea de trenes interrumpió sus servicios como medida preventiva de seguridad, por lo que los pasajeros deberán tener en cuenta la suspensión antes de trasladarse.

La decisión afecta el funcionamiento habitual de la línea y puede generar demoras o cambios en los viajes previstos.

Responde a una situación que requiere extremar las medidas de seguridad en el servicio. Mientras se mantenga, se recomienda a los usuarios consultar las actualizaciones oficiales antes de dirigirse a las estaciones.

¿Cuál es la línea de trenes que interrumpió su servicio por seguridad?





¿Cuál es la línea de trenes que interrumpió su servicio por seguridad?

El servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional. La suspensión afecta el recorrido habitual y se mantiene vigente hasta que se informe su reanudación.

También está interrumpido el servicio de trenes turísticos entre Tomás Jofré y Mercedes. Por el momento, no se realiza la conexión ferroviaria entre ambas localidades.

En tanto, los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano debido a obras. De esta manera, el servicio no completa su recorrido habitual.

El tren Sarmiento suma una nueva parada en su servicio diferencial





El tren Sarmiento suma una nueva parada en su servicio diferencial.

A partir del 1 de octubre, el servicio diferencial de la línea Sarmiento incorporará una nueva parada en la estación Merlo. La modificación busca sumar una alternativa para los pasajeros que utilizan este servicio durante los días hábiles.

El transporte circula de lunes a viernes y cuenta con una frecuencia en ambos sentidos. Desde Once, el tren sale a las 18.35, mientras que desde Moreno parte a las 6.39.