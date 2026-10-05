Si tenés perros o gatos, prestá atención: estas plantas del hogar pueden ser mortales

Tener plantas dentro de casa es una costumbre habitual, pero cuando hay animales conviviendo en el mismo espacio, conviene prestar especial atención a las especies elegidas.

Perros y gatos pueden acercarse, morder hojas o tallos y terminar ingiriendo sustancias capaces de provocar intoxicaciones graves.

El problema no se limita a una especie determinada. Entre las plantas que requieren mayor cuidado aparecen los lirios, las cicas, las adelfas y las azaleas.

Según el tipo de planta, las consecuencias pueden comprometer órganos fundamentales como los riñones, el hígado y el corazón.

El lirio representa un riesgo especial para los gatos





Entre las especies mencionadas, el lirio requiere una atención particular cuando hay felinos en el hogar.

Una característica importante es que el peligro no está solamente en las hojas. El polen y el agua del recipiente donde se encuentra la planta también pueden provocar una intoxicación.

Por eso, el contacto con la especie puede producir consecuencias incluso si el gato no llega a consumir directamente una hoja.

Los primeros síntomas pueden incluir vómitos, exceso de salivación, apatía y pérdida de apetito.

Si la intoxicación avanza, puede aparecer insuficiencia renal, lo que requiere atención veterinaria inmediata.

La cica contiene una sustancia tóxica





La cica o sago es otra de las plantas que los especialistas consideran de alto riesgo para los animales domésticos.

El principal peligro se encuentra en sus semillas, que contienen cicasina, una sustancia tóxica que afecta al hígado.

Los primeros indicios pueden aparecer a través del aparato digestivo. Entre ellos se encuentran los vómitos y la diarrea.

Las complicaciones posteriores pueden involucrar al hígado, por lo que cualquier sospecha de ingestión requiere consultar con un veterinario.

Adelfas y azaleas, otras especies para tener en cuenta





La adelfa también forma parte de la lista de plantas que pueden provocar consecuencias graves en las mascotas.

Sus compuestos pueden perjudicar seriamente al corazón y generar diferentes síntomas luego de una intoxicación.

Entre las señales mencionadas aparecen vómitos, salivación y debilidad. También pueden registrarse alteraciones del ritmo cardíaco.

Las azaleas, por su parte, también integran el grupo de especies que conviene mirar con especial cuidado cuando hay perros o gatos en casa.

Qué hacer ante una posible intoxicación





Si una mascota ingirió una planta y después presenta algún cambio en su comportamiento, la recomendación de los especialistas es acudir rápidamente al veterinario.

Hay un elemento que puede resultar especialmente útil durante la consulta: una foto o una muestra de la planta.

Esto permite identificar qué especie estuvo involucrada y ayuda a orientar el tratamiento.

Si tenés perros o gatos, prestá atención.

La prevención también empieza en la decoración





Evitar el contacto con las especies peligrosas es una de las principales medidas para reducir el riesgo dentro del hogar.

Una alternativa consiste en colocarlas fuera del alcance de perros y gatos.

También se pueden reemplazar por plantas que no pertenezcan al grupo señalado como riesgoso.

De esta manera, una modificación sencilla en la decoración puede ayudar a reducir las posibilidades de intoxicación y mantener a las mascotas alejadas de estas especies.