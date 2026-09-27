Sierras que esconden piletones naturales: un destino de Córdoba ideal para una escapada

El Valle de Traslasierra guarda algunos de los escenarios más atractivos de Córdoba.

Sus imponentes elevaciones, cursos de agua y abundante vegetación crean un entorno perfecto para quienes buscan alejarse de la rutina.

En medio de este paisaje aparece un destino que invita a descubrir los encantos de la vida serrana.

Los cursos de agua atraviesan el paisaje y ofrecen espacios tranquilos para disfrutar de la naturaleza.

Naturaleza y tranquilidad en el Valle de Traslasierra





Yacanto es una localidad serrana ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba.

Se encuentra sobre el faldeo occidental de las Sierras Grandes y forma parte del municipio de San Javier y Yacanto.

Está situada a unos 220 kilómetros de Córdoba capital. Para llegar en auto, una de las alternativas es recorrer el Camino de las Altas Cumbres y continuar por la Ruta Provincial 14.

Uno de sus principales encantos son los arroyos que descienden de las sierras, formando sectores de aguas transparentes y pequeños piletones entre las rocas.

La localidad también conserva una atmósfera tranquila, con calles arboladas, antiguas construcciones y vistas privilegiadas hacia el Champaquí.

Las caminatas permiten descubrir pequeños saltos de agua y sectores rodeados de abundante vegetación.

¿Qué hacer en Yacanto?





Los cursos de agua son grandes protagonistas de las jornadas de verano y un espectáculo natural en invierno.

El balneario de San Javier y Yacanto ofrece una alternativa para refrescarse y disfrutar de un día al aire libre, rodeado por la vegetación característica de Traslasierra.

Las playas junto al río son una alternativa para pasar el día en familia y disfrutar de actividades recreativas.

Para quienes prefieren caminar, la región cuenta con numerosos senderos de diferente exigencia.

Entre las opciones se encuentran la Quebrada de Ambrosio, el Cerro de la Cruz, el Sendero del Faldeo y Puesto Ferreyra.

Cada recorrido ofrece una oportunidad única para apreciar la flora autóctona y descubrir sectores menos transitados de la región.

Los extensos espacios verdes invitan a realizar caminatas y disfrutar del aire libre.

El cerro Champaquí es otro de los grandes atractivos. Su ascenso representa una experiencia de alta dificultad, pero permite descubrir extraordinarias panorámicas.

Las cabalgatas, los paseos en bicicleta y la observación de aves completan las propuestas de aventura.

Desde las zonas elevadas se obtienen espectaculares vistas de las Sierras Grandes y los valles cordobeses.

El patrimonio histórico también merece una visita. Las antiguas casonas de estilo inglés, los ranchos de adobe y las tradicionales pulperías conservan parte de la identidad que distingue a San Javier y Yacanto.

Otra propuesta interesante es recorrer los talleres de artistas y artesanos, donde pueden encontrarse diferentes creaciones y productos regionales.

La tranquilidad de sus calles y el entorno montañoso forman parte del encanto de la localidad.

La gastronomía local suma sabores tradicionales, pan casero y elaboraciones artesanales.

Además, la zona forma parte de los Caminos del Vino de Córdoba, con bodegas que ofrecen degustaciones y permiten descubrir una faceta diferente de Traslasierra.

Las degustaciones y los sabores regionales permiten complementar los paseos con una experiencia diferente.

5 motivos para visitar Yacanto