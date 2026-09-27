Sierras que esconden piletones naturales: un destino de Córdoba ideal para una escapada
En pleno Valle de Traslasierra, esta localidad combina tranquilidad, aventura y paisajes increíbles para disfrutar de unos días lejos de la rutina de la ciudad.
El Valle de Traslasierra guarda algunos de los escenarios más atractivos de Córdoba.
Sus imponentes elevaciones, cursos de agua y abundante vegetación crean un entorno perfecto para quienes buscan alejarse de la rutina.
En medio de este paisaje aparece un destino que invita a descubrir los encantos de la vida serrana.
Naturaleza y tranquilidad en el Valle de Traslasierra
Yacanto es una localidad serrana ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba.
Se encuentra sobre el faldeo occidental de las Sierras Grandes y forma parte del municipio de San Javier y Yacanto.
Está situada a unos 220 kilómetros de Córdoba capital. Para llegar en auto, una de las alternativas es recorrer el Camino de las Altas Cumbres y continuar por la Ruta Provincial 14.
Uno de sus principales encantos son los arroyos que descienden de las sierras, formando sectores de aguas transparentes y pequeños piletones entre las rocas.
La localidad también conserva una atmósfera tranquila, con calles arboladas, antiguas construcciones y vistas privilegiadas hacia el Champaquí.
¿Qué hacer en Yacanto?
Los cursos de agua son grandes protagonistas de las jornadas de verano y un espectáculo natural en invierno.
El balneario de San Javier y Yacanto ofrece una alternativa para refrescarse y disfrutar de un día al aire libre, rodeado por la vegetación característica de Traslasierra.
Para quienes prefieren caminar, la región cuenta con numerosos senderos de diferente exigencia.
Entre las opciones se encuentran la Quebrada de Ambrosio, el Cerro de la Cruz, el Sendero del Faldeo y Puesto Ferreyra.
Cada recorrido ofrece una oportunidad única para apreciar la flora autóctona y descubrir sectores menos transitados de la región.
El cerro Champaquí es otro de los grandes atractivos. Su ascenso representa una experiencia de alta dificultad, pero permite descubrir extraordinarias panorámicas.
Las cabalgatas, los paseos en bicicleta y la observación de aves completan las propuestas de aventura.
El patrimonio histórico también merece una visita. Las antiguas casonas de estilo inglés, los ranchos de adobe y las tradicionales pulperías conservan parte de la identidad que distingue a San Javier y Yacanto.
Otra propuesta interesante es recorrer los talleres de artistas y artesanos, donde pueden encontrarse diferentes creaciones y productos regionales.
La gastronomía local suma sabores tradicionales, pan casero y elaboraciones artesanales.
Además, la zona forma parte de los Caminos del Vino de Córdoba, con bodegas que ofrecen degustaciones y permiten descubrir una faceta diferente de Traslasierra.
5 motivos para visitar Yacanto
- Piletones naturales: aguas cristalinas ideales para refrescarse.
- Paisajes increíbles: montañas, arroyos y abundante vegetación.
- Aventura: senderismo, cabalgatas y recorridos en bicicleta.
- Tranquilidad: un entorno perfecto para descansar lejos de la ciudad.
- Sabores regionales: gastronomía casera, productos artesanales y vinos cordobeses.