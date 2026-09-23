Sierras, senderos y siglos de historia: el rincón poco conocido de Santiago del Estero

Santiago del Estero esconde destinos poco explorados que se alejan de los circuitos turísticos tradicionales y crean escenarios ideales para desconectarse de la agitada rutina.

Uno de estos lugares reúne atractivos muy diferentes en un mismo lugar. Entre paisajes naturales, antiguas construcciones, sitios arqueológicos y espacios cargados de valor cultural, ofrece numerosas alternativas para descubrir durante una escapada.

La ciudad se encuentra rodeada por un extenso entorno natural en el sur de Santiago del Estero.

El rincón serrano de Santiago del Estero que vale la pena conocer

Sumampa es una ciudad ubicada en el departamento Quebrachos, al sur de Santiago del Estero y a unos 238 kilómetros de la capital provincial.

Su entorno de serranías bajas y abundante vegetación la diferencia de otros paisajes característicos de la zona y crea un escenario ideal para realizar caminatas, recorrer caminos rurales y disfrutar de amplias vistas panorámicas.

Los recorridos a pie permiten internarse en el entorno natural y descubrir vertientes, formaciones rocosas y caminos entre la vegetación.

Uno de sus grandes atractivos aparece a pocos kilómetros: Sumampa Viejo, un pequeño valle rodeado por cerros donde naturaleza e historia conviven en apenas unos kilómetros. Allí se concentran varios de los sitios más interesantes de la zona.

Aquí el protagonista es el Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, vinculado a una devoción que se remonta al siglo XVII. El conjunto posee un enorme valor histórico y religioso y fue reconocido como Monumento Histórico Nacional.

El histórico Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa es uno de los principales atractivos culturales y religiosos de la zona.

El entorno también invita a caminar. El Cerro de la Cruz cuenta con senderos de diferentes dificultades que conducen hacia sectores elevados desde donde se obtienen amplias vistas del Valle de Sumampa Viejo y sus alrededores.

Otro sitio llamativo es el Cerro Cara del Indio, una formación rocosa cuya silueta recuerda a un rostro humano. Su particular apariencia, sumada al paisaje serrano que la rodea, la convirtió en uno de los puntos característicos de la zona.

Las serranías de Sumampa sorprenden con formaciones rocosas, vegetación autóctona y grandes cactus que caracterizan a la región.

La riqueza del destino también aparece bajo la forma de morteros, pictografías y otros vestigios arqueológicos. Estos testimonios permiten acercarse al pasado prehispánico de la región y agregan una dimensión cultural a los recorridos por las serranías.

Entre los paseos también sobresalen La Vertiente y El Diquecito, donde un ojo de agua natural alimenta el pequeño curso. Es uno de esos rincones tranquilos donde el sonido del agua y la vegetación acompañan una caminata sin apuro.

Los caminos de tierra atraviesan el relieve serrano y permiten descubrir algunos de los paisajes menos conocidos del sur santiagueño.

Además, por la región pasaba el histórico Camino Real, cuyo recorrido conserva sitios arqueológicos, antiguas estancias y puntos vinculados con el pasado de estas tierras. Así, cada trayecto permite sumar pequeños fragmentos de historia a la escapada.

Para quienes buscan todavía más naturaleza, a unos 35 kilómetros de Sumampa se encuentran los humedales del río Dulce, con sectores elegidos para la pesca, el avistaje de aves y las actividades al aire libre.

El Diquecito se integra al paisaje natural de Sumampa Viejo y ofrece un tranquilo espejo de agua rodeado de vegetación y rocas.

Con sus cerros, caminos, sitios arqueológicos y construcciones centenarias, Sumampa propone una experiencia diferente dentro de Santiago del Estero. Una alternativa especialmente atractiva para quienes prefieren descubrir lugares tranquilos y todavía poco transitados por el turismo masivo.