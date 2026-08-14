El Paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado: hay más de 3.000 camiones varados

La acumulación de nieve y el continuo viento que afecta a la Alta Montaña mendocina, hace que desde hace un mes el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentre cerrado al tránsito desde y hacia Chile. Además sin una mejora sostenida en las condiciones meteorológicas, las autoridades descartaron por ahora una fecha para la reapertura.

El cierre comenzó el 14 de julio y se convirtió en el período de inactividad consecutiva más extenso del que existen registros recientes para el complejo fronterizo, superando la marca de 26 días continuos alcanzada durante el invierno de 2023, cuando otro temporal obligó a mantener bloqueado el corredor durante casi cuatro semanas.

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Según indicó la agencia Noticias Argentinas, a diferencia de otros inviernos, el problema no es solo la cantidad de nieve acumulada, sino la sucesión de tormentas que no consolida una buen tiempo.

Cada vez que los equipos despejan sectores de la Ruta Nacional 7 y del lado chileno de la Ruta 60-CH, el viento cubre la calzada con nieve, reduciendo la visibilidad e imposible garantizar condiciones seguras para circular.

El pronóstico tampoco ofrece alivio inmediato, ya que se esperan nevadas y ráfagas que alcanzarían los 160 kilómetros por hora, además de temperaturas bajo cero que favorecen la formación de hielo sobre la calzada. Los meteorólogos indican que esto continuará hasta el lunes.

Miles de camiones varados

El impacto económico y logístico del cierre es enorme. Se estima que 3.400 camiones están varados en distintos puntos de Mendoza esperando la reapertura del paso, mientras las empresas de transporte enfrentan demoras, mayores costos operativos y pérdidas por incumplimientos en las entregas.

Las autoridades nacionales y provinciales desplegaron operativos sanitarios y de asistencia para atender a más de 650 camiones estacionados en playas de espera y paradores. Los controles incluyen atención médica, provisión de insumos básicos y asistencia para los transportistas que llevan semanas aguardando una mejora del tiempo.

Miles de camiones no pueden cruzar hacia Chile (NA).

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) sostienen que, si bien el clima es un factor imposible de controlar, es necesario fortalecer la capacidad operativa con más maquinaria y recursos que permitan despejar la ruta con mayor rapidez cuando aparecen breves ventanas de buen tiempo.

El cierre repercute sobre exportadores, importadores, operadores logísticos, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos vinculados al tránsito internacional. Algunos transportes fueron derivados hacia pasos alternativos como Pino Hachado, en Neuquén, aunque ese desvío implica recorrer cientos de kilómetros adicionales y también presenta limitaciones operativas durante el invierno.

La habilitación del Cristo Redentor no depende solo de que la Ruta Nacional 7 quede libre de nieve. El sistema fronterizo funciona de manera integrada entre Argentina y Chile, por lo que ambos países deben garantizar la transitabilidad de las rutas de acceso, seguridad dentro del túnel internacional y funcionamiento de los controles de Migraciones, Aduana y demás organismos que intervienen en el cruce.

Por esa razón, una mejora momentánea del clima no alcanza para reabrir el corredor. Las autoridades esperan una estabilidad meteorológica que permita trabajar durante varias horas sin nuevas precipitaciones ni viento blanco, algo que hasta el momento no ocurrió.

Temporada de intensa nieve

Especialistas aclaran que el actual bloqueo no representa el invierno con mayor cantidad de nieve registrada en la cordillera. En temporadas como las de 1984, 1997 o 2000 se produjeron nevadas más intensas y acumulaciones superiores en sectores como Las Cuevas.

La diferencia es que en esos años el paso abrió de manera intermitente entre cada temporal. En cambio, durante este invierno las sucesivas tormentas impidieron recuperar la circulación, dando lugar al cierre consecutivo más prolongado registrado para el principal corredor entre Argentina y Chile.

El cierre del Cristo Redentor se produjo el pasado 14 de julio (NA).

Aunque las máquinas continúan trabajando en ambos lados de la cordillera, las perspectivas de una reapertura inmediata siguen siendo bajas. Con nuevas nevadas previstas para los próximos días, el Cristo Redentor continuará cerrado y miles de transportistas deberán seguir esperando a que el clima finalmente conceda una tregua.

Claves del cierre del Paso Cristo Redentor