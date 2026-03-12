Sigue el calendario: los jubilados y pensionados que perciben el pago total hoy, jueves 12 de marzo

Las acreditaciones continúan avanzando con normalidad para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Hoy, jueves 12 de marzo, corresponde que los titulares dispongan del nuevo aumento del 2,88% y el bono de $70.000. No obstante, les toca a quienes cuentan con una terminación de DNI determinada.

Con el nuevo piso básico de $439.600 (nadie puede cobrar menos durante este mes), es fundamental conocer el cronograma de cobros.

Pagos de la ANSES para el jueves 12 de marzo: ¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy?





Los beneficiarios que podrán disponer de su haber con aumento y bono hoy son los siguientes:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo : documentos terminados en 3 .





: . Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 6 y 7.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo .

. DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo .

. DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo