Siguen las liquidaciones para jubilados y pensionados: ¿Quiénes reciben su pago este miércoles 15 de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con las acreditaciones de haberes para jubilados y pensionados, quienes deben contar con un nuevo aumento y bono.

Hoy, miércoles 15 de abril, la entidad se centra en los beneficiarios que perciben la mínima. Mientras el ajuste corresponde al 2,9%, el refuerzo continúa "congelado" en $70.000.

A través de la ANSES: ¿Qué jubilados y pensionados cobran este miércoles 15 de abril?





De acuerdo a lo informado por la ANSES, los titulares que cobran este miércoles son los siguientes:

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) : DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 .





: . Jubilados con haberes mínimos: DNI finalizados en 3.

Cronograma de abril: jubilados y pensionados, estas son las fechas de cobro oficiales

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril .

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril .

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril .

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en abril?

1. Jubilados y pensionados de la mínima

Es el grupo principal que recibe el total de los $70.000:

Haber: $380.319,31.

Bono: $70.000.

Total a cobrar: $450.319,31.

2. Jubilados con haberes superiores a la mínima

Quienes cobran más del haber básico pero no llegan al tope garantizado, obtienen un bono proporcional:

Ejemplo: si la jubilación es de $400.000, se cuenta con un bono de $50.319,31 para alcanzar el techo de $450.319,31 .

Si el haber ya supera los $450.319,31, este mes no corresponde el cobro del refuerzo.

3. Pensiones No Contributivas (PNC)

PNC por Invalidez y Vejez: perciben el bono completo de $70.000. El total este mes es de $336.223,52 .

PNC para Madres de 7 hijos: al ser equivalente a una jubilación mínima, ven reflejado el total de $450.319,31 (incluyendo los $70.000).

4. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los beneficiarios de la PUAM también perciben el refuerzo completo: