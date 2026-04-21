Siguen las lluvias en Buenos Aires: estas son las zonas bajo alerta por tormentas fuertes

El inicio de semana se presenta con un escenario climático complejo en gran parte del territorio bonaerense, donde la combinación de humedad elevada, nubosidad constante y precipitaciones genera condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional estableció dos niveles de advertencia para la provincia, lo que refleja la variabilidad de las condiciones y la necesidad de seguir de cerca la evolución del clima en cada zona.

Nubes densas y lluvias persistentes marcan el panorama en distintos puntos de la provincia, bajo condiciones climáticas inestables.

Buenos Aires bajo alerta: las zonas donde siguen las lluvias

El mal tiempo continúa impactando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde rigen advertencias de diferente intensidad emitidas por el SMN.

De hecho, las predicciones adelantan que las condiciones inestables se mantendrán durante las próximas horas, con lluvias persistentes y posibles eventos más severos en algunas áreas.

En este contexto, se establecieron dos niveles de alerta: naranja y amarilla, en función de la intensidad prevista de los fenómenos. Esta clasificación permite dimensionar el grado de riesgo en cada área y refuerza la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones.

Alerta naranja y amarilla en vigencia: distintos niveles de intensidad marcan el alcance del fenómeno en la provincia.

El nivel más elevado (naranja) abarca General Guido, Maipú, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Coronel Vidal, Ayacucho, Rauch, Azul, Tapalqué, Olavarría, Tandil, Balcarce, Miramar, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Laprida y General La Madrid.

En estos sectores se esperan precipitaciones de intensidad considerable, con acumulados elevados en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos y complicaciones en la circulación.

Por su parte, el nivel amarillo comprende a localidades como Magdalena, Verónica, Chascomús, Pila, Castelli, Dolores, General Lavalle, La Costa, Tordillo, Monte Hermoso, el sur de Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Médanos y Villarino.

En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad, aunque con acumulados que podrían ser significativos de manera puntual, acompañados por ráfagas y ocasional actividad eléctrica.

Las zonas bajo advertencia muestran un amplio alcance del fenómeno en el territorio bonaerense.

Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones continúan siendo inestables. Se esperan lluvias de intensidad baja a moderada, acompañadas por elevados niveles de humedad que generan sensación térmica incómoda y persistencia de nubosidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas donde los acumulados de agua podrían afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas. También se sugiere evitar circular por calles anegadas y prestar atención a posibles actualizaciones del pronóstico.

El panorama climático refleja una situación típica de esta época del año, aunque con eventos que pueden intensificarse de manera localizada. Por eso, la prevención y la información actualizada resultan claves para reducir riesgos y transitar estos días con mayor seguridad.