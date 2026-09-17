Siguen los pagos para jubilados de ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de cobros de septiembre. Este jueves 17, el organismo acredita los haberes para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Los montos de este mes incluyen el aumento del 2,11% por la fórmula de movilidad atada al IPC del INDEC. Además, se confirma la liquidación del bono extraordinario de $70.000.

Con este reajuste, quienes perciben la jubilación mínima cobran un total de $498.633,20. En tanto, las PNC por Invalidez o Vejez alcanzan los $370.043,24 mensuales sumando el refuerzo.

Los jubilados que reciben su haber este jueves 17 de septiembre





De acuerdo con el cronograma oficial de la ANSES organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), durante la jornada cobran los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminados en 7 .

Pensiones No Contributivas (PNC): el esquema mensual ya fue completado para todas las terminaciones de DNI (del 0 al 9), por lo que los fondos ya se encuentran depositados en las cuentas correspondientes.

Quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre.

Calendario de pagos completo de septiembre para jubilados y PNC





A continuación, el detalle fecha por fecha para cada una de las prestaciones del sistema previsional durante el mes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 7 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 11 de septiembre.

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre .

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo