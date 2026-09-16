Sin bono y con aumento: de cuánto es la jubilación máxima de ANSES en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un nuevo ajuste en los haberes previsionales derivado de la fórmula de movilidad atada a la evolución de los precios.

Luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el INDEC para agosto, se oficializó un incremento del 1,7% para la totalidad de las prestaciones.

Este reajuste alcanzará tanto a la escala inicial como a los haberes más altos del sistema. Sin embargo, la diferencia principal radica en el cobro del refuerzo financiero.

Mientras la jubilación mínima suma el plus de $70.000 para elevar su haber, los titulares de la máxima quedan fuera de este adicional.

De cuánto será el haber máximo en octubre de 2026





Tras el aumento aplicado en septiembre que ubicó el techo del sistema previsional en torno a los $2.884.939,85, la actualización del 1,7% fija la jubilación máxima en un estimado de $2.933.983,83 brutos para el décimo mes del año.

Este reajuste representa una mejora cercana a los $49.000 con respecto al mes previo para los beneficiarios ubicados en el tope de la escala. En tanto, la jubilación mínima pasa de $428.633,20 a $435.919,96 básicos.

De cuánto es la jubilación máxima en octubre.

Calendario de cobro de octubre para haberes superiores a la mínima





Los depósitos dirigidos a los jubilados y pensionados que perciben sumas superiores al haber básico se iniciarán en la cuarta semana de octubre, respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):