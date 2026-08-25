Sin tope de reintegro: la promoción de Cuenta DNI ideal para ahorrar en compras cotidianas

Como cada mes del año, Cuenta DNI estableció diferentes promociones para aliviar los gastos cotidianos de sus usuarios y ofrecer alternativas para cuidar el bolsillo.

Los beneficios abarcan distintos rubros y cuentan con días específicos, porcentajes de descuento y condiciones que conviene conocer antes de realizar una compra.

Según la última actualización, los usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia pueden acceder a una propuesta especialmente conveniente durante agosto: ofrece un 10% de ahorro sin tope de reintegro.

Cuenta DNI mantiene durante agosto diferentes beneficios para acompañar los gastos habituales de sus usuarios.

Cuenta DNI sin tope de reintegro: ¿Cómo funciona la promoción?

El beneficio está destinado a las compras realizadas en farmacias y perfumerías adheridas y se encuentra disponible todos los miércoles y jueves hasta el 31 de agosto de 2026.

Uno de sus principales atractivos es que no establece un tope de reintegro. Esto significa que la devolución se calcula directamente sobre el monto gastado sin existir un límite máximo fijado por la promoción.

Por ejemplo, una persona que realice una compra por $30.000 recibirá $3.000 de reintegro. Si el gasto asciende a $50.000, recuperará $5.000; mientras que una operación de $100.000 permitirá obtener una devolución de $10.000.

El dinero no se acredita necesariamente de manera inmediata. De acuerdo con las condiciones informadas, la bonificación se verá reflejada en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Las compras realizadas en farmacias y perfumerías adheridas permiten acceder a un 10% de ahorro los miércoles y jueves.

¿Cómo hay que pagar para acceder al 10% de ahorro?

Para aprovechar la promoción es fundamental utilizar alguno de los medios habilitados. Las operaciones deben realizarse mediante la aplicación con "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago o Clave DNI en terminales Posnet y Payway, además de las modalidades admitidas mediante Cuenta DNI Comercios.

En cambio, quedan afuera las operaciones abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito y transferencias realizadas desde la aplicación. Tampoco participan los pagos efectuados mediante la lectura de códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El beneficio está disponible exclusivamente para ventas minoristas en comercios adheridos. Además, no pueden acceder aquellos clientes que registren atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con Banco Provincia.

Para recibir la devolución es fundamental utilizar alguna de las modalidades de pago habilitadas dentro de la aplicación.

El truco para aprovechar mejor el reintegro de Cuenta DNI

Al no existir un límite máximo de devolución, una estrategia sencilla es concentrar las compras necesarias de farmacia o perfumería durante los miércoles y jueves, en lugar de distribuirlas durante el resto de la semana.

Antes de pagar, también conviene verificar que el establecimiento participe de la promoción y confirmar que se utilizará una modalidad habilitada.

Además, según las condiciones informadas, el beneficio es acumulable con otras promociones del mismo día. Por eso, revisar previamente qué descuentos se encuentran vigentes puede permitir combinar ventajas y reducir todavía más el gasto final.