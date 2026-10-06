Sin trenes: ¿Cuál es la línea que no funcionará por cuatro días?

Trenes Argentinos confirmó que el tren Sarmiento va a permanecer sin servicio por cuatro días, desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre.

Será como consecuencia de un operativo que se hará en los distintos sectores de la línea.

Las tareas incluyen intervenciones sobre las vías, sistema de señalamiento y diferentes estaciones. El funcionamiento retoma el miércoles 14 de octubre.

Cómo es el cronograma de días afectados por los trenes

Quedaría así:

Sábado 10 de octubre: sin servicio.

Domingo 11 de octubre: sin servicio.

Lunes 12 de octubre: sin servicio.

Martes 13 de octubre: sin servicio.

Miércoles 14 de octubre: vuelve a funcionar.

La interrupción es en esta fecha para aprovechar el fin de semana largo y permitir que los trabajos se puedan realizar de manera simultánea en diferentes puntos.

Las obras vienen de tareas vinculadas a la Emergencia Ferroviaria y buscan avanzar con la renovación de los distintos componentes que tiene la línea.

Los principales trabajos

Una de las tareas fundamentales va a ser la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, el cual ya tiene más de 40 años.

También se van a realizar trabajos similares en los distintos puntos que tiene la línea.

Las obras previstas están:

Renovación de señales entre Liniers y Villa Luro.

Trabajos de vías en Caballito y Once.

Obras en las estaciones Ramos Mejía y Morón.

Trabajos de señalamiento en Rojas.

Obras civiles en Castelar.

Intervenciones en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen.

Los trabajos en ramales diésel

También harán tareas de mantenimiento en los ramales Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos.

Se van a realizar trabajos de vías, desmalezado, limpieza y mejoras en los pasos a nivel.

Cuándo volverá el servicio

El servicio va a permanecer suspendido hasta el martes 13 de octubre inclusive, mientras que volverá a funcionar con normalidad el miércoles 14.

Este cronograma puede llegar a modificarse en caso de que las condiciones climáticas impidan poder hacer las obras.



