Sistema financiero: más de 5,3 millones de personas presentan deudas en mora

Un informe privado reveló que 5,3 millones de personas se encuentran en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino, un indicador que expone las dificultades de las familias para afrontar sus compromisos económicos en el contexto actual de 2026.

La cifra equivale al 26,9% del total de individuos que registran algún tipo de financiamiento activo en el país.

El volumen global de las obligaciones financieras familiares asciende a $74,2 billones, una masa de dinero que representa el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este escenario de irregularidad se distribuye dentro de un universo de 19,8 millones de usuarios con créditos vigentes en el denominado "sistema financiero ampliado", estructura que abarca desde la banca tradicional hasta plataformas Fintech, cooperativas, mutuales y comercios de electrodomésticos.

El mapa de la irregularidad por tipo de entidad

Los datos provienen de un relevamiento de la consultora Analytica, confeccionado sobre registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INDEC.

Según explicaron desde la firma, "al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema". Este porcentaje supera al índice medido de forma exclusiva por el volumen de la cartera de crédito, que se posiciona en un 15,4%.

La concentración del pasivo y los niveles de cumplimiento muestran marcadas diferencias según el tipo de jugador financiero:

Bancos tradicionales: Concentran el 82,4% del total de la deuda. Registran 14,3 millones de clientes, de los cuales el 19,2% acarrea irregularidades en sus pagos.

Empresas Fintech: Representan el 10,1% del circulante, con una tasa de morosidad que escala al 28,9% entre quienes operan de forma exclusiva con estas aplicaciones.

Entidades no financieras: Agrupan el 7,5% restante del ecosistema (fideicomisos, tarjetas de consumo y casas de electrodomésticos). Es el sector más crítico, donde el incumplimiento afecta al 96,4% de sus 1,6 millones de deudores.

Brechas geográficas y el impacto crítico en la juventud

El análisis territorial expone que el norte argentino exhibe los índices de falta de pago más agudos.

La provincia de San Juan encabeza la nómina con un 36,0% de morosos, escoltada por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%. En contrapartida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ostenta el registro más bajo con un 16,1%, mientras que la Patagonia concentra la deuda mediana más alta por sus niveles relativos de precios.

En la provincia de Buenos Aires el promedio es del 27,7%, aunque el Conurbano refleja una tasa del 30,3% frente al 23,1% del interior bonaerense.

La polarización es evidente al contrastar municipios del Gran Buenos Aires: Vicente López registra apenas un 15,1% de mora, mientras que en Florencio Varela el indicador trepa al 38,3%.

Por franja etaria, el estudio subraya que "la mora impacta más en los jóvenes" de entre 18 y 30 años, franja donde el retraso roza el 40%. Esta situación se vincula directamente con la precarización y el desempleo juvenil medido durante el año pasado.

En 2025, la desocupación en mujeres de 14 a 29 años saltó del 13,8% al 16,8%, en tanto que en los hombres del mismo segmento pasó del 12,5% al 16,2%.

Por último, la capacidad de pago guarda relación con los niveles de ingresos de los trabajadores independientes. Los inscriptos en la Categoría A del monotributo presentan un 17,9% de mora tardía, frente al 8,5% que se observa en la Categoría K.

Para los autores del reporte, esto comprueba que "quienes menos facturan cargan con una deuda relativamente más pesada".