Sophie Craik, especialista en sostenibilidad, reveló el truco para blanquear el inodoro de forma casera y ecológica

El color amarillento que suele aparecer en los inodoros es un problema frecuente en muchos hogares. A simple vista, puede parecer una falta de limpieza, pero en realidad, en la mayoría de los casos, se trata de la acumulación de sarro producto del agua estancada y de los minerales que contiene.

Con el paso del tiempo, estos residuos se adhieren a la superficie de la cerámica, generando manchas difíciles de eliminar y un aspecto poco agradable. Frente a esta situación, muchas personas recurren a productos químicos abrasivos que prometen resultados inmediatos, pero que no siempre eliminan el problema de fondo.

Para evitar el uso de estos limpiadores agresivos, Sophie Craik, especialista en sostenibilidad y ecología, propone una alternativa simple, económica y amigable con el ambiente.

Cómo funciona el truco para blanquear el inodoro de forma natural y sin gastar

De acuerdo con la especialista, el cambio de coloración no necesariamente está relacionado con la higiene, sino con la acumulación constante de depósitos de cal, propios del agua dura.

En este sentido, Craik advierte que el uso de lavandina es uno de los errores más comunes. Si bien este producto puede mejorar el aspecto visual de las manchas, no elimina el sarro en profundidad. Esto provoca que, con el tiempo, la suciedad vuelva a aparecer.

Para una limpieza efectiva, la experta recomienda utilizar una combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta mezcla genera una reacción efervescente que ayuda a descomponer los depósitos minerales sin dañar la superficie ni afectar el medio ambiente.

El truco consiste en una mezcla efervescente que se forma a partir del vinagre blanco y el bicarbonato.

¿Qué necesitás?

2 tazas de vinagre blanco (de alcohol).

4 o 5 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.

El cepillo del baño o una esponja vieja.

Paso a paso:

Sacá un poco de agua (opcional pero recomendado): Si el sarro está muy al fondo, intentá quitar un poco del agua del fondo del inodoro con un recipiente viejo para que el vinagre no se diluya tanto y actúe de forma directa. El primer baño de vinagre: Volcá una taza de vinagre blanco sobre las manchas de sarro y dejalo actuar por 20 minutos. El efecto efervescente: Pasado ese tiempo, espolvoreá las cucharadas de bicarbonato de sodio sobre el sarro mojado y, acto seguido, tirá la otra taza de vinagre. Va a empezar a hacer espuma (reacción química natural). Déjalo actuar otros 15 o 20 minutos. Fregar: Agarrá el cepillo del baño y refregá con fuerza. Vas a ver cómo el sarro, que ya se ablandó con el ácido, se empieza a desprender. Tirar la cadena: Enjuagá y listo.

¿Por qué elegir esto en lugar de lavandina?

La lavandina es excelente para desinfectar, pero no elimina el sarro; solo lo blanquea (el relieve mineral sigue ahí y junta más suciedad). El vinagre, al ser ácido, realmente lo disuelve y es 100% amigable con el medio ambiente.