¡Sorpresa! Nuevo feriado con fin de semana largo para esta semana

Septiembre de 2026 tiene una sorpresa: si bien no trae feriados nacionales en el calendario, habrá una jornada de descanso este viernes.

Dos localidades de la provincia de Buenos Aires van a tener un día especial mañana, lo que abre la puerta a un fin de semana largo para quienes vivan o trabajen allí.

El viernes 18 de septiembre va a ser una fecha especial para Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, y para Loma Verde, que pertenece al partido de General Paz. En los dos casos, el motivo es que se cumple un nuevo aniversario fundacional.

Al caer viernes, los vecinos alcanzados por la medida podrán estirar el descanso y sumar un fin de semana largo de tres días.

Igual, vale aclarar que no hablamos de un feriado nacional: la actividad sigue con normalidad en el resto del país y también en las demás localidades bonaerenses que no tengan una disposición propia para esa fecha.

Qué se conmemora en Gobernador Udaondo y Loma Verde

El origen de la celebración está ligado, en ambos pueblos, a la llegada del ferrocarril. Todo se remonta a 1911, un año clave para la fundación de las dos localidades.

Vecinos de las localidades alcanzadas por el asueto podrán aprovechar un fin de semana largo de tres días.

En Gobernador Udaondo, el 18 de septiembre de 1911 se asignó de forma oficial el nombre a la estación ferroviaria. Alrededor de esa estación, con el correr de los años, terminó desarrollándose el pueblo tal como se lo conoce hoy.

En Loma Verde la historia sigue el mismo patrón. Aquella jornada de 1911, la estación del Ferrocarril Provincial recibió oficialmente ese nombre, una fecha que quedó marcada para siempre como el aniversario de la localidad, que en la actualidad forma parte del partido de General Paz.

Quiénes trabajan y quiénes tienen el día libre

Este tipo de aniversarios fundacionales suele afectar, principalmente, a la administración pública local y a otras dependencias que queden alcanzadas. En el sector privado, en cambio, la actividad puede depender de cada municipio, de cada empleador o directamente del rubro en el que se trabaje.



Quienes trabajen en Gobernador Udaondo o en Loma Verde van a tener que revisar puntualmente qué decisión corresponde a su actividad, antes de dar por hecho el descanso. Para el resto de los trabajadores bonaerenses, y también para el resto del país, el viernes 18 va a ser una jornada laboral completamente habitual.