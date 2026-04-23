Sorpresivo feriado para el viernes 24 abril

El calendario de feriados bonaerense del cuarto mes del año indica que, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el jueves 24 será un día extra de descanso.

Aunque no se trata de un feriado a nivel nacional, sí tendrá efecto en determinadas localidades, donde se modificarán tanto las actividades laborales como escolares.

Este tipo de jornadas especiales suele responder a celebraciones locales, como aniversarios fundacionales o festividades patronales, que forman parte de la identidad de cada distrito.

¿En qué localidades será feriado este viernes 24?

El viernes 24 de abril de 2026 será una jornada especial para algunos distritos bonaerenses que conmemorarán eventos significativos.

Uno de los casos es Marcos Paz, donde se celebran las festividades patronales en honor a San Marcos Evangelista. Durante esta fecha, se organizan actividades religiosas y celebraciones comunitarias que reúnen a vecinos y visitantes. Como parte de la conmemoración, se dispone un asueto administrativo que alcanza a empleados del sector público y entidades como el Banco Provincia.

Por otro lado, en Tres Arroyos, el 24 de abril coincide con un nuevo aniversario fundacional. La ciudad conmemora su creación, ocurrida en 1884, por lo que en 2026 celebrará sus 142 años. En este marco, se prevén desfiles, ferias y espectáculos que invitan a la participación de toda la comunidad. Al igual que en Marcos Paz, se establece un día no laborable para facilitar la asistencia a los festejos o el descanso.

El feriado del 24 de abril le permitirá a los habitantes de las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Tres Arroyos disfrutar de un día extra de descanso.

Qué feriados nacionales quedan en 2026

Más allá de estas fechas locales, el calendario nacional aún cuenta con varios feriados a lo largo del año.

Entre los feriados inamovibles se destacan:

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad





En cuanto a los feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional





También se suman días no laborables: