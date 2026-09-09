"Sos un atrevido Chiche", el día que le preguntó a Cristina si tenía novio y si lo podía presentar a un amigo

En un mano a mano histórico con Chiche Gelblung, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner habló de su vida personal, rechazó la idea de volver a enamorarse tras la muerte de Néstor Kirchner y dejó una frase contundente sobre los hombres y el poder.

En un intercambio cargado de ironía y complicidad en la pantalla de Crónica TV, Cristina Fernández de Kirchner descartó rotundamente la posibilidad de formar una nueva pareja y confesó mantener intacto el vínculo emocional con el expresidente Néstor Kirchner: "Todavía siento que él siempre está".

Durante el reporte, en el que el periodista intentó distender la charla ofreciéndose a presentarle candidatos, la exmandataria desarmó los mitos sobre la estética femenina asegurando que "las mujeres no nos ponemos lindas para los hombres, nos ponemos lindas para las mujeres", en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Acá la entrevista completa entre Samuel "Chiche" Gelblung y Cristina Fernández de Kirchner

Chiche Gelblung: ...Esta flaca muy atractiva. Es una mujer atractiva, joven y todo... ¿Hay lugar para el amor?

Cristina Fernández de Kirchner: Chiche, te voy a decir algo. Primero, que las mujeres no nos ponemos lindas para... es mentira que nos ponemos lindas para los hombres; nos ponemos lindas para las mujeres, ¡así que olvidate! Independientemente de...

Chiche Gelblung: ¿Estás enamorada?

Cristina Fernández de Kirchner: No.

Chiche Gelblung: ¿No?

Cristina Fernández de Kirchner: No.

Chiche Gelblung: ¿Por qué no?

Cristina Fernández de Kirchner: Chiche, no... ¡mirá!

Chiche Gelblung: ¿No tenés un novio? ¿No tenés nadie que te corteje?

Cristina Fernández de Kirchner: No, no... Primero que nadie se animaría, primero. Y segundo...

Chiche Gelblung: Bueno, primero que tenemos que hacer es sacarle el miedo al tipo. (risas) ¡Para un poquito! Tampoco es sacarle el miedo...

Cristina Fernández de Kirchner: ¡No, Chiche, no!

Chiche Gelblung: ...a algunos de los poderes oscuros, ¡alguien que se anime! (risas) ¿En serio, nadie se te anima? ¿Nadie te llama por teléfono y te invita a salir?

Cristina Fernández de Kirchner: ¿Pero qué me estás diciendo, Chiche? ¿Estás loco, vos? (risas) Sos un atrevido, además...

Chiche Gelblung: Pero, ¿por qué?

Cristina Fernández de Kirchner: No, no, no... ¿Por qué? A ver...

Chiche Gelblung: Yo te juro que te presento... ¡hay candidatos!

Cristina Fernández de Kirchner: No, no, te lo agradezco... Te lo agradezco, yo... Yo siento todavía...

Chiche Gelblung: ¿Vos te sentís viuda todavía?



Cristina Fernández de Kirchner: Sí, absolutamente... No viuda... No, no no es eso. Me siento como que él... siempre está.