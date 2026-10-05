Sostener el hogar o comprar comida y remedios: el 83% de los argentinos recortó gastos básicos

El costo de mantener un techo se volvió una carga cada vez más pesada para las familias. El 83% de los argentinos afirmó que en el último año redujo gastos esenciales para poder afrontar los costos de su vivienda, una cifra que se ubica por encima del promedio global del 75%, según un relevamiento de la organización sin fines de lucro Hábitat para la Humanidad (HPHA).

Los datos surgen del estudio global "Un hogar, pero ¿a qué costo?", en el que participaron más de 30.000 personas de 22 países. El trabajo analizó cómo el acceso y el costo de la vivienda influyen en la seguridad, el bienestar, la estabilidad y los proyectos de vida de las personas.

En el caso argentino, el informe vincula esta situación con la "prolongada volatilidad económica", que durante años provocó la pérdida del poder adquisitivo, elevó el costo de vida y achicó el margen de los hogares ante gastos imprevistos. Así, las familias se ven obligadas a recortar sus presupuestos mensuales y a resignar consumos, incluso los destinados a necesidades básicas.

Además, el 59% de los argentinos consideró que el sistema de vivienda del país está fallando o directamente no funciona, contra el 56% registrado a nivel global.

Los gastos que resignan los argentinos para mantener su hogar.

"En la Argentina, la crisis habitacional es preocupante y afecta el presente y el futuro de las familias, sobre todo de sectores más vulnerados", advirtió Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.

Qué resignan los argentinos para mantener su hogar

El presupuesto familiar queda cada vez más condicionado por el costo de la vivienda. Cuando los ingresos no alcanzan, los hogares recortan consumos, echan mano a sus ahorros o salen a buscar ingresos extra.

El dato más crudo del informe: el 34% de los encuestados aseguró que tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir gastos de alimentación, vestimenta o medicamentos.

En la misma línea, el 38% recortó compras esenciales y de alimentos, mientras que el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia. A su vez, el 35% tomó trabajos adicionales o sumó horas laborales para poder hacer frente a los gastos del hogar.

Las tarifas de energía también aparecen entre los gastos que más presionan los bolsillos. El 19% afirmó que limitó el uso de estufas y aires acondicionados, frente a apenas el 7% a nivel global.

Los inquilinos, los más ahogados

Quienes alquilan son los que enfrentan mayor presión. El 49% de los inquilinos reconoció que tiene dificultades para sostener los gastos de la vivienda, frente al 31% de los propietarios.

Los inquilinos, entre los más asfixiados.

Además, siete de cada diez personas que alquilan temen que un imprevisto pueda afectar su permanencia en la vivienda, una preocupación que baja al 51% entre quienes tienen casa propia.

El panorama es todavía más complejo para quienes viven en condiciones precarias y para los hogares de menores ingresos, que cuentan con menos margen financiero para enfrentar los aumentos de costos y cualquier gasto inesperado.