Sube el boleto de colectivos: ¿Cuánto saldrá el viaje mínimo desde octubre?

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán un nuevo incremento de hasta el 3,7% a partir del próximo jueves 1° de octubre. De esta manera, el boleto mínimo de las líneas de colectivos que circulan de forma exclusiva dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se fijará en $920,85, mientras que en las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires superará los $1200.

Las tarifas vigentes en la región se actualizan de manera mensual tomando como referencia el último índice de inflación oficial disponible, que en agosto marcó un 1,7% a nivel nacional y un 1,6% en el Gran Buenos Aires, sumado a un plus de dos puntos porcentuales.

Asimismo, la administración bonaerense contempla una variable adicional ligada a las variaciones en el precio de los combustibles, por lo que el ajuste en las líneas provinciales podría registrar un impacto superior.

Hasta el mes de septiembre, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumularon un alza del 76,85% en la provincia de Buenos Aires y del 46,61% en la Capital Federal, guarismos que se ubican sensiblemente por encima del nivel general de precios acumulado en el período.

Cabe destacar que resta la formalización del esquema tarifario mediante la publicación de los decretos correspondientes en los boletines oficiales de CABA y Provincia.

Colectivos en Provincia de Buenos Aires: cómo quedan las tarifas en octubre





A partir del 1° de octubre, los colectivos de jurisdicción bonaerense (correspondientes a las líneas numeradas a partir del 200 en adelante) tendrán una suba base del 3,6%. Para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada, los valores serán los siguientes:

Boleto mínimo (0 a 3 km): pasa de $1164,47 a $1206,39 .

De 3 a 6 km: sube de $1310,02 a $1357,18 .

De 6 a 12 km: $1507,98 .

De 12 a 27 km: $1809,58 .

Más de 27 km: $2127,47.

Cuánto aumentará el boleto de los colectivos que circulan en CABA y PBA desde octubre.



Colectivos y Subte en CABA: el nuevo cuadro tarifario





En el territorio porteño, el ajuste para el transporte automotor alcanzará el 3,7%. El esquema se aplicará sobre las 28 líneas que circulan íntegramente dentro de los límites de la Capital (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

El cuadro tarifario para los colectivos en CABA quedará conformado de la siguiente manera:

Boleto mínimo (hasta 3 km): se incrementa de $887,99 a $920,85 .

De 3 a 6 km: pasa de $986,70 a $1023,21 .

De 6 a 12 km: $1102,02 .

De 12 a 27 km: $1180,90.

Por su parte, la tarifa del subte porteño también experimentará un ajuste a comienzos del décimo mes del año, pasando el pasaje individual de los $1753 actuales a $1817.



