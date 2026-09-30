Sube la Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF: ¿Cuál es el nuevo valor de octubre 2026?

La Asignación por Nacimiento tendrá un nuevo monto en octubre de 2026 y alcanzará a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los trabajadores incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El aumento del próximo mes sigue la fórmula de movilidad que utiliza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que toma como referencia la última inflación informada por el INDEC.

Para esta actualización se considera el IPC de agosto, que fue del 1,7%. Al aplicar el cálculo con dos decimales, el incremento final es del 1,66%.

La Asignación por Nacimiento forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), junto con las prestaciones por adopción y matrimonio.

Monto de la Asignación por Nacimiento en octubre de 2026

El haber será de $91.273 el próximo mes. El monto corresponde a un pago único y contempla el aumento del 1,66% aplicado a las prestaciones.

El valor surge de la Resolución 283/2026, que estableció la actualización para octubre.

Hay un dato importante: el monto se determina según el mes en que ocurrió el nacimiento. Por eso, los $91.273 corresponden a los nacimientos registrados durante octubre.

Quiénes pueden cobrar la asignación por nacimiento

La prestación forma parte de las llamadas "APU" y alcanza a determinados grupos familiares incluidos en el SUAF.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas que cobran la prestación por desempleo.

No pueden acceder a este pago los jubilados y pensionados del SIPA ni los trabajadores monotributistas.

En octubre 2026, la Asignación por Nacimiento de la ANSES tendrá un aumento del 1,66% (Imagen ilustrativa).

Cuáles son los límites de ingresos del SUAF

Para acceder a la prestación, las familias del SUAF deben respetar los topes de ingresos establecidos para octubre.

El límite individual será de $3.209.863, mientras que el ingreso máximo permitido para el grupo familiar llegará a $6.419.726.

Asignación por Nacimiento para la AUH

El beneficio también puede alcanzar a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

Esta posibilidad se incorporó a través del Plan 1000 Días, que amplió el alcance de la prestación.

Para acceder, es necesario que la persona haya cobrado AUH o Asignación por Embarazo durante el mes en que ocurrió el nacimiento.

Cuándo y cómo se puede solicitar

El trámite puede iniciarse una vez cumplidos dos meses desde el nacimiento. A partir de ese momento, la familia cuenta con un plazo de dos años para realizar la solicitud.

La modalidad depende de la prestación que recibe cada titular. En el caso del SUAF, la gestión puede hacerse mediante Atención Virtual de Mi ANSES o de manera presencial, con turno previo.

Los titulares de AUH y Asignación por Embarazo deben realizar el trámite de forma presencial ante la ANSES.

¿Qué documentación hay que presentar?

Para solicitar la Asignación por Nacimiento, es necesario contar con la documentación que permita acreditar la identidad y el nacimiento del menor.

Los principales documentos requeridos son:

DNI de los integrantes del grupo familiar.

Partida o certificado de nacimiento.

Con estos datos, la ANSES puede verificar la información y determinar si corresponde el pago único. Para conocer más detalles de este beneficio, la persona interesada puede ingresar a anses.gob.ar.