Sube la temperatura en Buenos Aires: el SMN anticipa que el termómetro saltará hasta los 25 grados esta semana

Después de un comienzo de primavera atípico, con temperaturas muy bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el panorama empieza a cambiar. Según el pronóstico, la temperatura irá en ascenso durante esta semana y la máxima llegará a los 25 grados.

Para este miércoles 23, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 6 grados y una máxima de 18 grados. Será una jornada fresca, aunque marcará el inicio de una tendencia que se hará más evidente en los próximos días.

De a poco, la primavera empieza a hacerse sentir en el AMBA. El termómetro seguirá en ascenso, con máximas que primero rondarán los 22 grados y luego llegarán a los 25.

Con este panorama, los próximos días serán una buena oportunidad para disfrutar del aire libre, salir a pasear y aprovechar las temperaturas más agradables, siempre que el bolsillo acompañe.

¿Cuándo llegan los 25 grados a Buenos Aires?

El primer repunte de las temperaturas en el AMBA llegará este jueves 24 de septiembre. Según el SMN, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 22. El cielo estará entre "parcialmente" y "algo nublado", aunque las nubes no impedirán disfrutar de una jornada agradable.

Además, habrá vientos leves de entre 13 y 22 km/h, que irán rotando del norte al noroeste. Será un día con condiciones más agradables, después del frío que marcó el comienzo de la primavera.

Pero el verdadero salto térmico llegará el viernes 25. Para ese día, el SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima que trepará hasta los 25, el registro más alto de la semana.

Al igual que el jueves, algunas nubes estarán presentes en el cielo, aunque no se espera que afecten demasiado las condiciones. El viento también se mantendrá en valores similares, por lo que todo apunta a una jornada ideal para disfrutar de temperaturas más primaverales.

El viernes 25, la temperatura máxima en Buenos Aires será de 25 grados (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Las lluvias podrían volver a decir presente en Buenos Aires

Después del repunte de temperatura previsto para el viernes, el tiempo volverá a cambiar en Buenos Aires. Según el sitio especializado Meteored, el sábado la máxima bajará hasta los 17 grados, luego de los 25 que se esperan para el día anterior.

Durante la jornada habrá bastante presencia de nubes, aunque también podrían aparecer algunos momentos con cielo más despejado y hasta ratos de sol. El viento rotará del sur al este y tendrá ráfagas de hasta 46 km/h, un factor que contribuirá al descenso de la temperatura.

El domingo llegará con mayor inestabilidad. Meteored anticipa lluvias entre las 9 y las 12 del mediodía, aunque serían débiles. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 80%, por lo que habrá que estar atentos al estado del tiempo durante la mañana.

Tras el repunte de temperatura en Buenos Aires, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias (Imagen ilustrativa).

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17. Por la tarde, los vientos del este tendrán una velocidad de entre 18 y 42 km/h.

La inestabilidad podría continuar durante los primeros días de la próxima semana. Para el lunes se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 20, con posibilidad de lluvias débiles durante la noche. La probabilidad de precipitaciones sería del 60%.

Como el agua llegaría hacia la noche del lunes, podría extenderse hasta la madrugada del martes. De todas formas, todavía faltan varios días y el pronóstico puede modificarse.