Suben las jubilaciones de ANSES en abril: ¿A cuánto llegarán el haber mínimo y el máximo?

Los haberes de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse desde abril, en línea con el esquema de movilidad vigente. En ese sentido, el organismo previsional ya anticipó cuáles serían los nuevos valores tanto para la jubilación mínima como para la máxima.

El aumento responde al mecanismo de actualización mensual basado en la inflación, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. Para abril, el cálculo se apoya en el dato de febrero, que registró una suba del 2,9%, lo que permite proyectar los nuevos montos del sistema previsional.

Cómo quedan los haberes de los jubilados en abril

En caso de aplicarse el incremento del 2,9%, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en $380.318. Este monto corresponde al haber base, sin incluir el bono extraordinario.

El refuerzo, que se mantuvo en $70.000, continuaría en abril para quienes perciben los ingresos más bajos. Bajo este esquema, los jubilados que cobran la mínima recibirían el bono completo, lo que elevaría el ingreso total a $450.318. En tanto, quienes superen ese monto accederían a un adicional proporcional, mientras que los haberes más altos quedarían excluidos.

Por otro lado, la jubilación máxima alcanzaría los $2.559.187. En este caso, no se contempla ningún bono adicional, por lo que el incremento se aplica únicamente sobre el haber base. Este segmento corresponde a quienes realizaron mayores aportes durante su vida laboral y, por lo tanto, perciben ingresos más elevados dentro del sistema.

En términos generales, las principales prestaciones quedarían actualizadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.318 (haber base). Con bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318.

$380.318 (haber base). Con bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318. Jubilación máxima: $2.559.187.

$2.559.187. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: subirían a $266.222. Con refuerzo, el total sería de aproximadamente $336.222.

subirían a $266.222. Con refuerzo, el total sería de aproximadamente $336.222. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasaría a $304.254. Sumando el bono, alcanzaría los $374.254.





ANSES aún no oficializó el aumento para las jubilaciones y pensiones, pero las proyecciones estiman que podría ubicarse alrededor del 2,9%. En caso de aplicarse este porcentaje, la jubilación mínima se ubicaría en $380.318 y la máxima llegaría a los $2.559.187.

Calendario de pagos para jubilados: ¿cuándo cobrarían en abril?

En paralelo al aumento, ANSES organizará el calendario de pagos según la terminación del DNI, como es habitual. Si bien todavía no se confirmaron las fechas, el organismo previsional puso a disposición un calendario provisiorio para los jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC):