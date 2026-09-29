Subió el costo de vida de los jubilados: Una pareja que alquila necesitó más de $2,5 millones

Una pareja de jubilados de hasta 74 años que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 durante agosto para cubrir todos los gastos que integran su canasta de consumo. El dato surge de un relevamiento de la Defensoría del Pueblo porteña, que reflejó además una nueva suba en el costo de vida de los adultos mayores.

El monto requerido por este tipo de hogar registró un incremento del 2,2% respecto de julio, cuando la canasta había alcanzado los $2.471.203. En lo que va del año, en tanto, acumuló un avance del 16,6%.

La comparación con agosto de 2025 muestra una diferencia todavía mayor: en doce meses, el costo de la canasta aumentó 35,3%, desde los $1.867.543 registrados en aquel momento.

Cuánto cuesta vivir para una pareja jubilada que alquila





El alquiler representa uno de los principales componentes del presupuesto mensual. De acuerdo con el informe, una pareja con las mismas características pero que cuenta con vivienda propia necesitó $1.714.568 en agosto.

La diferencia entre ambos hogares fue de $811.651, precisamente el monto considerado para el alquiler dentro de la canasta de quienes no tienen casa propia.

En detalle, una pareja jubilada inquilina destinó $638.994 a la alimentación, mientras que los bienes y servicios básicos del hogar demandaron $1.390.706. Dentro de este último rubro se incluyó el costo de la vivienda alquilada.

A esto se sumaron $187.337 correspondientes a gastos de salud, $73.287 para bienes y servicios vinculados al mantenimiento del hogar y otros $235.895 destinados a bienes y servicios personales.

Con todos estos componentes, el gasto promedio necesario por día durante agosto llegó a $84.207 para este tipo de hogar.

La vivienda, una variable clave en el presupuesto





El relevamiento permite observar el impacto que tiene la situación habitacional sobre los ingresos de los adultos mayores. La diferencia entre ser propietario o pagar un alquiler modifica de manera considerable el monto necesario para afrontar los gastos mensuales.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elabora seis tipos de hogares para analizar cuánto necesitan las personas mayores para sostener su nivel de consumo.

Para establecer cada categoría se consideran variables como la edad, la cantidad de integrantes, la condición de propietario o inquilino y la contratación de servicios de medicina prepaga.

El seguimiento busca reflejar cómo evolucionan los principales gastos que enfrentan los jubilados porteños y cuánto dinero necesitan para cubrir sus necesidades básicas y otros consumos habituales.



