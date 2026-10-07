Sueldos de empleadas domésticas en octubre: cuánto hay que cobrar por hora y por mes tras el nuevo aumento

A partir de las resoluciones fijadas en el último acuerdo paritario del sector, el personal que realiza tareas en casas particulares percibirá en sus haberes de octubre de 2026 un nuevo ajuste salarial.

La medida, ratificada mediante la Resolución 6/2026 de la Secretaría de Trabajo y publicada en el Boletín Oficial, establece una suba del 1,7% para todas las categorías del régimen.

Asimismo, en las liquidaciones del mes se integra a la base del sueldo el 50% del refuerzo extraordinario que se otorgó en agosto.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026





Los valores mínimos garantizados para la categoría de Tareas Generales (limpieza, mantenimiento y tareas del hogar) quedan configurados de la siguiente forma según la modalidad pactada:

Cobro por hora

Con retiro: $4.064,08 por hora.

Sin retiro: $4.337,53 por hora.

Cobro mensual

Con retiro: $498.582,06 por mes.

Sin retiro: $548.429,23 por mes.

Sueldos de empleadas domésticas en octubre.

Guía para dar de alta al personal en ARCA





La legislación vigente exige que todo empleador registre a sus trabajadores en el portal oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin importar la cantidad de horas semanales que cumpla la empleada.

Para realizar el trámite 100% digital, se deben seguir estos pasos: