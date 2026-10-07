Sueldos de empleadas domésticas en octubre: cuánto hay que cobrar por hora y por mes tras el nuevo aumento
Oficializaron la suba salarial del 1,7% y la incorporación del bono. Cuánto cobra el personal de casas particulares por hora y por mes según la categoría.
A partir de las resoluciones fijadas en el último acuerdo paritario del sector, el personal que realiza tareas en casas particulares percibirá en sus haberes de octubre de 2026 un nuevo ajuste salarial.
La medida, ratificada mediante la Resolución 6/2026 de la Secretaría de Trabajo y publicada en el Boletín Oficial, establece una suba del 1,7% para todas las categorías del régimen.
Asimismo, en las liquidaciones del mes se integra a la base del sueldo el 50% del refuerzo extraordinario que se otorgó en agosto.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026
Los valores mínimos garantizados para la categoría de Tareas Generales (limpieza, mantenimiento y tareas del hogar) quedan configurados de la siguiente forma según la modalidad pactada:
Cobro por hora
Con retiro: $4.064,08 por hora.
Sin retiro: $4.337,53 por hora.
Cobro mensual
Con retiro: $498.582,06 por mes.
Sin retiro: $548.429,23 por mes.
Guía para dar de alta al personal en ARCA
La legislación vigente exige que todo empleador registre a sus trabajadores en el portal oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin importar la cantidad de horas semanales que cumpla la empleada.
Para realizar el trámite 100% digital, se deben seguir estos pasos:
Acceso al sistema: ingresar al sitio de ARCA utilizando la Clave Fiscal.
Identificación del empleado: cargar el número de CUIL del trabajador para que la plataforma valide los datos filiatorios.
Domicilio del personal: seleccionar el domicilio registrado en el sistema o cargar uno nuevo si no figura en la base de datos.
Detalle de la relación laboral: especificar la función desarrollada, las horas semanales acordadas, la modalidad de liquidación, la remuneración pactada, la fecha de inicio y si el puesto es fijo o temporario.
Lugar de trabajo: indicar la dirección exacta donde se prestarán los servicios domésticos.
Confirmación: revisar la planilla resumen con toda la información ingresada y confirmar el trámite para generar la constancia de alta.