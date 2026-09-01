Suerte, metas cumplidas y prosperidad: cómo funciona el ritual de la hoja del laurel en la funda del celular

En las redes sociales circulan infinidad de rituales y prácticas vinculadas con la abundancia, la buena suerte, la protección y el cumplimiento de distintos objetivos personales.

Entre las tendencias que ganaron visibilidad durante los últimos meses aparece una particularmente sencilla: guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular. La práctica comenzó a difundirse con fuerza en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios muestran cómo colocan una hoja seca detrás del teléfono y la relacionan con la prosperidad, la protección y el cumplimiento de metas.

¿Por qué se coloca una hoja de laurel en la funda del celular?

El laurel tiene una importante carga simbólica desde hace miles de años. En la Antigua Grecia y posteriormente en Roma, sus ramas estaban asociadas con el triunfo y la victoria y se utilizaban para reconocer a poetas, atletas y guerreros que habían conseguido destacarse.

Las coronas de laurel se convirtieron así en un símbolo de éxito, reconocimiento y prestigio. Con el paso del tiempo, esa asociación se extendió hacia conceptos como la protección y la buena fortuna.

Esa herencia cultural ayuda a explicar por qué el laurel continúa presente en distintos rituales contemporáneos, incluso cuando se combina con objetos completamente modernos como un teléfono celular.

En la tendencia que circula actualmente en redes sociales, la hoja suele colocarse seca dentro de la carcasa del celular. Algunas personas simplemente la guardan allí, mientras que otras escriben sobre la superficie una palabra, una fecha, un nombre, una meta laboral o un deseo específico.

En la Antigua Grecia se creía que el laurel era el símbolo del triunfo y la victoria.

Qué se escribe en la hoja de laurel

No existe una única forma de realizar este ritual. De acuerdo con las publicaciones compartidas en redes, cada persona puede adaptarlo a sus propias creencias y objetivos.

Entre las opciones más habituales aparecen:

Una meta laboral , como conseguir un nuevo empleo, un ascenso o iniciar un emprendimiento.

, como conseguir un nuevo empleo, un ascenso o iniciar un emprendimiento. Un objetivo económico , relacionado con ahorrar dinero o mejorar las finanzas.

, relacionado con ahorrar dinero o mejorar las finanzas. Un deseo personal , como realizar un viaje, completar un proyecto o alcanzar una determinada meta.

, como realizar un viaje, completar un proyecto o alcanzar una determinada meta. Una fecha importante , vinculada con un acontecimiento que la persona espera que suceda.

, vinculada con un acontecimiento que la persona espera que suceda. Una palabra asociada con un propósito, como "abundancia", "éxito", "prosperidad" o "protección".





La escritura puede realizarse con una lapicera sobre una hoja seca. Algunas personas prefieren utilizar una sola palabra y otras escriben una frase breve que represente aquello que quieren manifestar. El objetivo simbólico es que ese mensaje permanezca cerca de la persona y pueda ser visto cada vez que utiliza el teléfono.

El celular como recordatorio permanente de las metas

Uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia es el vínculo entre una creencia tradicional y un objeto que forma parte de la rutina cotidiana.

El celular acompaña a las personas durante prácticamente todo el día. Se utiliza para responder mensajes, comunicarse con otras personas, trabajar, estudiar, consultar información, hacer pagos, organizar actividades y utilizar redes sociales. Por eso, colocar una hoja de laurel dentro de la funda convierte al teléfono en un anclaje visual y emocional.

El celular es un elemento que está permanentemente cerca de las personas, por lo que sirve como recordatorio constante de las metas y objetivos que se plantean en la hoja del laurel.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar la hoja de laurel

Algunas personas prefieren conservar la hoja durante semanas, mientras que otras optan por reemplazarla cuando comienza a deteriorarse.

En general, se aconseja utilizar hojas secas y cambiarlas cuando pierden demasiado color, se rompen o presentan signos de humedad o deterioro.