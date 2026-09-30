Suman un nuevo feriado tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya genera expectativa entre los fanáticos y, en paralelo, aparece una fecha especial que sumará un nuevo feriado.

El último partido del astro con la camiseta albiceleste será el martes 6 de octubre a las 20, cuando el equipo enfrente a Benín en el Estadio Monumental.

Después de ese encuentro, el miércoles 7, la ciudad de Rosario tendrá una jornada sin actividades por una fecha especial vinculada a la tierra natal del capitán argentino.

La medida se debe a un decreto que establece asueto por el Día de la Virgen del Rosario. El alcance incluye a servicios públicos, comercios y escuelas.

Es importante aclarar que esta jornada de descanso solo regirá en la ciudad mencionada y no tendrá alcance nacional ni se extenderá al resto de la provincia de Santa Fe, salvo en aquellas localidades que tengan una celebración similar en la misma fecha.

¿Por qué es feriado en Rosario el 7 de octubre?

La jornada sin actividades tiene respaldo en la Ley Provincial N° 2.882, sancionada en 1940, que establece el 7 de octubre como día inactivo para Rosario.

Años después, el Decreto 1435 de 1979 fijó el carácter permanente de los días no laborables en localidades santafesinas que celebren a su Santo Patrono.

En Rosario, la Ordenanza 2378 ratificó el asueto administrativo y estableció que la adhesión es optativa para la industria, los bancos y el comercio.

¿Qué comercios y bancos estarán abiertos?

Los comercios del centro y los grandes supermercados funcionarán con normalidad, ya que el asueto no es obligatorio para el sector privado.

Los bancos, en cambio, no tendrán atención presencial. Los clientes podrán realizar operaciones mediante homebanking y cajeros automáticos.

Sumaron un feriado para el miércoles 7 de octubre en la ciudad de Rosario (Archivo).

¿Cómo funcionarán el transporte y los servicios?

El transporte urbano de pasajeros circulará con las frecuencias habituales de los sábados. Los taxis, el estacionamiento medido, la recolección de residuos y Mi bici tu bici mantendrán su funcionamiento habitual.

En cuanto a la salud, permanecerán activas las guardias hospitalarias y el servicio de emergencias SIES. Los centros de salud barriales y las dependencias municipales estarán cerrados.

Feriados 2026: todos los descansos que quedan hasta fin de año

El lunes 12 de octubre será el próximo feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo de tres días. A partir de esa fecha, todavía quedarán varias jornadas de descanso hasta fin de año.

Lunes 12 de octubre: feriado por el "Día de la Raza" , antes conocido como "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

, antes conocido como Lunes 9 de noviembre: nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina .

. Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para CABA y Córdoba , también por la visita papal.

y , también por la visita papal. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires , en el marco de las actividades del pontífice.

, en el marco de las actividades del pontífice. Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional , trasladado del viernes 20.

, trasladado del viernes 20. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

. Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

De esta manera, todavía quedan cuatro feriados nacionales después del 12 de octubre, además del día no laborable del 7 de diciembre y las jornadas especiales de noviembre por la visita de León XIV.