Súper Niño 2026: alertan por un fenómeno de intensidad extraordinaria, ¿cómo impactará en Argentina?

El fenómeno Súper Niño atraviesa una etapa de fortalecimiento y podría alcanzar su máxima intensidad en la Argentina hacia fin de año.

Originalmente "El Niño", fue renombrado como Súper Niño ya que se estima que su fuerza será la mayor desde 1950.

En Argentina, mantendría la amenaza de lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas hasta febrero de 2027.

Qué es el Súper Niño y por qué preocupa

El Súper Niño aparece cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan mucho más de lo habitual y modifican el clima global.

Actualmente, el indicador Niño 3.4 registra una temperatura del mar 3 grados por encima de su valor habitual.

El calentamiento está relacionado con una enorme masa de agua caliente acumulada debajo de la superficie del océano.

Alerta por el Súper Niño en Argentina.

Esa masa empuja el calor hacia arriba y contribuye al fortalecimiento del fenómeno climático durante los próximos meses.

Un estudio de la Universidad de Columbia analizó 22 modelos meteorológicos y encontró coincidencias sobre la intensidad prevista para el verano.

Los modelos anticipan que El Niño permanecerá en la categoría de "muy fuerte" durante toda la temporada estival.

En este sentido, podría ubicarse entre los episodios del Super Niño "más intensos" registrados desde 1950.

Además, las previsiones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio estiman un posible pico de 4,1 grados en diciembre.

Los principales datos del fenómeno

El indicador Super Niño 3.4 registra 3 grados por encima de su valor habitual.

por encima de su valor habitual. El posible pico de calentamiento alcanzaría 4,1 grados en diciembre .

. El fenómeno podría mantenerse hasta abril de 2027 .

. El Litoral concentra las principales probabilidades de lluvias superiores a lo normal.

Qué regiones de la Argentina recibirán más lluvias

Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa aparecen como las provincias con mayores probabilidades de recibir lluvias superiores a lo normal.

Las previsiones abarcan principalmente el período comprendido entre noviembre y marzo, según los datos citados de Meteored.

En esta zona, los cursos de agua pueden responder de manera diferente ante un escenario de precipitaciones abundantes.

El río Uruguay suele registrar crecidas violentas y repentinas, mientras que el Paraná aumenta más lentamente y moviliza mayores volúmenes.

En cambio, Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico recibirían el fenómeno con menor intensidad.

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional muestran en esas zonas señales de lluvia considerablemente más débiles.