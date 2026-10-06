Súper Niño 2026: cuándo llegará su fuerza máxima y qué impacto tendrá en el clima de Argentina

El clima argentino atraviesa meses de especial variabilidad por la presencia del Súper Niño 2026, un fenómeno que podría intensificarse durante el cierre del año.

Cuándo llegará el pico del Súper Niño

Según las proyecciones, El Niño alcanzará su máxima intensidad durante diciembre y sus efectos podrían extenderse hasta febrero de 2027.

Los registros del océano Pacífico muestran un calentamiento extraordinario. La temperatura en la región central podría ubicarse 2,7°C por encima de los valores habituales.

En tanto, el indicador Niño 3.4 presenta un aumento cercano a 2,2°C, una señal de la magnitud que podría alcanzar el fenómeno.

La NOAA estima más de un 90% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte. Además, existe un 75% de posibilidades de superar los 2,5°C entre octubre y diciembre.

Qué zonas de Argentina podrían recibir más lluvias

El comportamiento de las precipitaciones no será igual en todo el territorio. Algunas regiones aparecen con mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a lo normal.

Entre las zonas señaladas se encuentran:

Misiones y Corrientes.

Sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe.

Áreas de Mendoza y San Juan.





El exceso de agua podría generar complicaciones especialmente cuando las precipitaciones superen la capacidad de absorción del suelo.

Las recomendaciones ante lluvias y tormentas intensas

Frente al escenario previsto, las autoridades reforzaron las medidas de prevención para reducir los riesgos durante los episodios de mal tiempo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Limpiar desagües, canaletas y sumideros.

Revisar techos y retirar objetos que puedan volarse.

Consultar los pronósticos y alertas oficiales.

Evitar circular por calles anegadas.

Cortar la electricidad si el agua ingresa a una vivienda.





El Servicio Meteorológico Nacional cuenta además con una red de radares que permite anticipar fenómenos y emitir alertas con hasta tres días de anticipación.

Variación promedio de las lluvias prevista entre diciembre de 2026 y febrero de 2027

Qué advierten los organismos internacionales

La Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la ONU, también ubicó al fenómeno bajo seguimiento por su intensidad.

Las proyecciones indican que el punto máximo llegará hacia fines de 2026, mientras que sus consecuencias podrían mantenerse hasta febrero de 2027.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que podría tratarse de uno de los episodios más fuertes desde que existen registros sistemáticos.







