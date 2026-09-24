"Super Niño" histórico: alcanzaría su pico entre octubre y enero y provocaría un calentamiento récord del Pacífico

El fenómeno "El Niño" no para de crecer y ahora una actualización publicada por una prestigiosa academia advierte que el evento podría alcanzar una intensidad excepcional en los próximos meses y tener su momento de mayor actividad entre octubre y enero.

Así lo señaló el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Según su última actualización, el evento podría alcanzar un pico de 3,5 grados entre las fechas mencionadas.

Para sus proyecciones, el instituto utiliza el "modelo de pluma", una herramienta que se actualiza todos los meses y reúne los pronósticos de distintos modelos climáticos. De esta manera, permite seguir de cerca cómo podría evolucionar el "El Niño".

El gráfico combina las estimaciones de los diferentes modelos y sus valores promedio, lo que permite tener una referencia sobre la posible intensidad que alcanzará el evento climático.

El modelo que anticipa un pico excepcional de "El Niño"

El gráfico del IRI reúne las proyecciones de distintos modelos climáticos, tanto dinámicos como estadísticos. Cada uno realiza su propia estimación y, a partir de ese conjunto, se obtiene un panorama sobre la posible evolución de "El Niño" durante los próximos meses.

En la actualización más reciente, los modelos dinámicos ubican el punto máximo del fenómeno entre octubre de 2026 y enero de 2027, con anomalías de temperatura cercanas a los 3,5 grados.

El pronóstico del IRI muestra la anomalía de temperatura del mar en la región Niño 3.4 y el máximo previsto para los próximos meses (Imagen gentileza Meteored).

Cuando se toman en cuenta todas las proyecciones, el promedio se ubica alrededor de los 3,4 grados. Los modelos estadísticos, por su parte, calculan un máximo de entre 3,2 y 3,3 grados, también dentro de un escenario considerado excepcional.

Los modelos ahora coinciden más sobre la intensidad

Uno de los datos que más llamó la atención en la nueva actualización es que existe una mayor coincidencia entre los distintos modelos. En agosto, los sistemas dinámicos ya proyectaban un pico cercano a los 3,5 grados, pero los estadísticos se mantenían por debajo de los 3 grados.

Ahora, ambos grupos de modelos superan esa marca y apuntan hacia un evento de gran intensidad. Esa mayor coincidencia hizo que el promedio general pasara de unos 3,1 grados en agosto a cerca de 3,4 grados en septiembre.

Las proyecciones también indican que "El Niño" podría mantenerse activo hasta, al menos, el período comprendido entre abril y junio de 2027.

Qué dicen las nuevas estimaciones sobre "El Niño" 2026/2027

La última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó al 75% la probabilidad de que "El Niño" supere los 2,5 grados.

De concretarse ese escenario, el fenómeno alcanzaría una intensidad que lo ubicaría entre los eventos más fuertes registrados desde el inicio de las mediciones en 1950.

De todas formas, la intensidad de "El Niño" no determina por sí sola qué tiempo habrá en cada región. Sus efectos sobre las lluvias y las temperaturas también dependen de la interacción con otros fenómenos atmosféricos y oceánicos.

Aun así, cuando las anomalías superan los 2 grados, aumenta la posibilidad de que este fenómeno genere cambios importantes en los patrones habituales de precipitación y temperatura.

El impacto de "El Niño" en Argentina: los puntos más sensibles

El fenómeno también podría tener impacto en el clima argentino durante la primavera y el verano, aunque sus efectos no serían iguales en todo el país.

Más lluvias en el centro y el Litoral

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa podrían recibir precipitaciones por encima de los valores habituales. En algunas zonas también podría aumentar la frecuencia o intensidad de las tormentas.

Riesgo de crecidas y anegamientos

Un período con mayores lluvias podría favorecer el crecimiento de los ríos Paraná y Uruguay y generar más posibilidades de anegamientos en las zonas vulnerables.

Calor y humedad

Las lluvias y la mayor presencia de nubosidad podrían moderar algunos períodos de altas temperaturas. Entre un episodio de precipitaciones y otro, igualmente podrían registrarse jornadas de calor y mucha humedad.

Comportamiento más variable en otras regiones

En el NOA y Cuyo, las condiciones podrían ser más cambiantes, mientras que algunos sectores de la Patagonia cordillerana tenderían a presentar un escenario más seco.