Fortuna: cuánto cuestan las entradas de reventa de última hora para el Superclásico entre River y Boca

La expectativa por el superclásico entre River Plate y Boca Juniors no solo se vive dentro de la cancha, sino también fuera de ella. A pocas horas del partido, la reventa de entradas se convirtió en el principal recurso para aquellos hinchas que no lograron acceder a un ticket por los canales oficiales.

El encuentro se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en el barrio de Núñez, y como ocurre en cada edición, la demanda superó ampliamente la oferta. Con la venta formal limitada a socios y abonados a través del sistema RiverID, muchos fanáticos se volcaron a plataformas alternativas en busca de una ubicación.

Cuánto salen las entradas de reventa para el superclásico

La reventa de entradas alcanzó su punto más alto en la previa del partido. Actualmente, los valores van desde los $500.000 hasta más de $1.200.000, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

Algunos de los precios de las entradas que se consiguen a último momento.

En algunas plataformas, se ofrecen tanto populares como plateas en un rango que oscila entre los $500.000 y los $950.000. Sin embargo, en otros sitios, las plateas bajas (muchas veces vendidas en pares) superan ampliamente el millón de pesos, llegando a cifras que superan los $1.200.000.

Precios por ubicaciones de las entradas de reventa.

Horario, TV y posibles formaciones del superclásico

El partido está programado para las 17 y se jugará en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

En cuanto a los equipos, estas serían las posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.