Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 19 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
BRUTAL

Fortuna: cuánto cuestan las entradas de reventa de última hora para el Superclásico entre River y Boca

Este domingo a las 17 se jugará el superclásico en el estadio Monumental.

LBarrios

La expectativa por el superclásico entre River Plate y Boca Juniors no solo se vive dentro de la cancha, sino también fuera de ella. A pocas horas del partido, la reventa de entradas se convirtió en el principal recurso para aquellos hinchas que no lograron acceder a un ticket por los canales oficiales.

El encuentro se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en el barrio de Núñez, y como ocurre en cada edición, la demanda superó ampliamente la oferta. Con la venta formal limitada a socios y abonados a través del sistema RiverID, muchos fanáticos se volcaron a plataformas alternativas en busca de una ubicación.

Cuánto salen las entradas de reventa para el superclásico

La reventa de entradas alcanzó su punto más alto en la previa del partido. Actualmente, los valores van desde los $500.000 hasta más de $1.200.000, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

Cuánto salen las entradas de reventa para el superclásicoLa reventa de entradas alcanzó su punto más alto en la previa del partido. Actualmente, los valores van desde los $500.000 hasta más de $1.200.000, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Algunos de los precios de las entradas que se consiguen a último momento.&nbsp;
Algunos de los precios de las entradas que se consiguen a último momento. 

En algunas plataformas, se ofrecen tanto populares como plateas en un rango que oscila entre los $500.000 y los $950.000. Sin embargo, en otros sitios, las plateas bajas (muchas veces vendidas en pares) superan ampliamente el millón de pesos, llegando a cifras que superan los $1.200.000.

Precios por ubicaciones de las entradas de reventa.
Precios por ubicaciones de las entradas de reventa.

Horario, TV y posibles formaciones del superclásico

El partido está programado para las 17 y se jugará en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

En cuanto a los equipos, estas serían las posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Esta nota habla de:
1
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

2
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de River