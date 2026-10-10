Susana Giménez se cansó de las comparaciones con Wanda Nara y respondió sin filtro: "Mi amor, hice 35 películas"

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonistas a dos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina: Susana Giménez y Wanda Nara.

Todo comenzó a raíz de las declaraciones de Nora Colosimo, madre de la empresaria, quien aseguró que su hija había conseguido más logros que la histórica conductora a su misma edad. La comparación no pasó inadvertida y provocó una contundente respuesta de la diva de los teléfonos.

La controversia también llegó a El Run Run del Espectáculo, donde analizaron la respuesta de la histórica conductora y debatieron sobre las diferencias entre sus respectivas carreras, sus patrimonios y sus lugares en la televisión argentina.

Susana Giménez se cansó de las comparaciones con Wanda Nara

La polémica se desató a partir de los dichos de Nora Colosimo, quien puso sobre la mesa las diferencias entre las carreras de ambas figuras al asegurar que Wanda había alcanzado más logros que Susana a la misma edad.

Consultada por un cronista de Intrusos, Giménez respondió entre carcajadas y calificó la comparación de "huevada". Además, defendió su extensa trayectoria con una frase categórica: "Hice 35 películas y 10 obras de teatro".

La diva también se refirió a las especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en la pantalla chica y fue tajante al asegurar que "nadie tiene una sucesora".

La diva de los teléfonos respondió con ironía a las comparaciones con Wanda Nara y defendió su extensa trayectoria artística.

En El Run Run del Espectáculo, los integrantes del ciclo celebraron que la entrevista permitiera conocer la reacción de Susana y destacaron el sarcasmo de su respuesta.

Durante el debate, señalaron que la conductora estaría cansada de las constantes comparaciones y defendieron su recorrido profesional. "A Susana no le llega ni a los talones, seamos sinceros", expresaron.

Asimismo, reconocieron que Wanda Nara es actualmente una de las figuras fuertes de Telefe, aunque remarcaron que su presente televisivo no puede equipararse directamente con las décadas de trabajo de Giménez.

La empresaria y conductora quedó en el centro de la polémica tras las declaraciones de su madre, Nora Colosimo, sobre sus logros profesionales.

Otro de los temas abordados fue el origen de sus fortunas. Los panelistas estimaron el patrimonio de Susana en 120 millones de dólares y el de Wanda en 58 millones.

En ese contexto, sostuvieron que "la diva de los teléfonos" construyó su capital principalmente a través de su carrera artística, mientras que vincularon parte del patrimonio de Nara con acuerdos económicos derivados de sus separaciones.

Por último, se planteó que la empresaria habría desarrollado una estrategia de acercamiento a Susana para fortalecer su posicionamiento televisivo y aún no tuvo resultado.



