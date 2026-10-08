Suspenden el servicio de una línea de trenes durante cuatro días

Trenes Argentinos anunció que el servicio completo de la Línea Sarmiento permanecerá interrumpido durante varios días por trabajos de infraestructura programados.

La medida afectará a los pasajeros que utilizan habitualmente este recorrido, quienes deberán reorganizar sus viajes y considerar alternativas durante el período establecido.

¿Cuándo habrá interrupción del servicio del tren Sarmiento?

¿Cuándo habrá interrupción del servicio del tren Sarmiento?

El servicio del tren Sarmiento quedará suspendido desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive, debido a trabajos de renovación de vías.

Durante esos cuatro días permanecerán interrumpidos todos los ramales: Once-Moreno, Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos. El funcionamiento habitual se retomará a partir del miércoles 14 de octubre.

Las tareas forman parte de las obras previstas por la Emergencia Ferroviaria e incluyen arreglo de de vías, señalamiento y mejoras en distintos sectores de estaciones.

Entre las intervenciones principales se encuentra la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema fundamental para la operación ferroviaria diaria.

También habrá trabajos en Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, mientras que este último actualmente mantiene un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por renovación de vías.

El cronograma contempla mejorar el paso a nivel Goya, realizar obras en el andén central de Ciudadela y avanzar con trabajos eléctricos en subestación Castelar.

Además, se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 de San Antonio de Padua, junto con tareas de desmalezado y limpieza de plataformas.

Debido a la complejidad de las intervenciones, el corte permitirá realizar reemplazos y pruebas necesarias para verificar las condiciones antes de restablecer los servicios ferroviarios.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables, por lo que el cronograma previsto queda sujeto a la situación meteorológica durante esos días.